Дозволить націоналізувати "Сенс Банк": Рада підтримала законопроєкт за основу — Finance.ua

Дозволить націоналізувати "Сенс Банк": Рада підтримала законопроєкт за основу Вчора 16:15 — Казна та Політика

Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт № 9107-1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації «Сенс Банку» (раніше — «Альфа-банк»).

Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк, сторінка законопроєкту на сайті ВРУ.

«За» проголосувало 274 народних депутати.

Законопроєкт пропонує заборонити підсанкційній особі набувати або збільшувати істотну участь у банку. Це означає, що НБУ буде зобов’язаний визнавати банк неплатоспроможним та виводити його з ринку у разі, якщо проти власників такої установи застосовано українські та міжнародні санкції.

Крім того, законопроєкт дозволить вивести з ринку навіть платоспроможний системно важливий банк у разі запровадження санкцій.

На час дії воєнного стану НБУ зможе ухвалювати щодо такого банку рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (якщо банк не є системно важливим) або про виведення з ринку банку (для системно важливих).

Якщо після рішення НБУ про виведення з ринку системно важливого банку за новим законом держава погодилась брати участь у такому виведенні, фактично розпочинається націоналізація такого банку.

Такий системно важливий банк продовжить працювати, тоді як відбувається процес заміни його власників на державу. Відтак, зазначають автори законопроекту, вкладники не відчують на собі негативних наслідків націоналізації.

Якщо ж держава відмовиться брати участь у виведенні системно важливого банку з ринку, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зможе виводити такий банк з ринку у загальному порядку.

«Така ситуація також не наражає на ризик втрати коштів вкладниками, адже під час воєнного стану всі вклади відшкодовуються у повному обсязі», — йдеться в пояснювальнй записці.

Зауважимо, що Україна та ЄС застосували санкції проти ключових акціонерів «Сенс Банку», зокрема Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Це означає, що після ухвалення цього закону НБУ буде зобов’язаний визнати «Сенс Банк» неплатоспроможним та запропонувати уряду націоналізувати цей банк. Якщо уряд погодиться, націоналізація проходитиме за спрощеною процедурою — без докапіталізації банку з боку держави. Акції банку будуть продані уряду за 1 гривню.

Держава також не буде проводити процедуру бейл-ін — обміну зобов’язань банку перед пов’язаними з ним особами на додаткові акції банку. Такі зобов’язання банку (наприклад, депозити його власника) будуть просто анульовано, а самі кошти зараховано до доходів та капіталу установи.

Крім цього, законопроєкт вносить зміни до низки кодексів та інших законів, якими визначає, що єдиним можливим способом компенсації збитків підсанкційним власникам націоналізованого банку можуть бути лише репарації росії.

Економічна Правда За матеріалами:

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