Долар чи євро: ситуація в світі — думка експерта Сьогодні 20:00 — Валюта

Долар чи євро: ситуація в світі — думка експерта

ери гегемонії долара. Про це пише Останніми тижнями долар активно знижується щодо кошика основних валют, євро — зростає. І що довше зберігається така ситуація, то активніше обговорюється у ЗМІ тема можливого закінченняПро це пише Мінфін

Зміни валютного світопорядку, що почалися, торкнуться і мільйонів українців, які звикли вимірювати рівень свого добробуту в «зелених».

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Головним ньюсмейкером для більшості ринків залишається Дональд Трамп. Запровадження загороджувальних мит для основних торгових партнерів Штатів (і особливо жорсткий їх варіант для Китаю), публічні одкровення щодо відставки голови ФРС Джерома Пауелла відправили американські ринки в круте піке і послабили долар.

Інвестори сприйняли сказане, як тиск на Федрезерв. Звільнення голови регулятора могло відкрити шлях до запуску «друкарського верстата» на догоду політичних інтересів Дональда Трампа. Тому інвестори продовжили йти в захисні активи — золото та інші, «прогнозованіші» валюти: євро, швейцарський франк та японську єну.

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Але це не вирішує глобальної проблеми. А вона полягає в тому, що дедалі більше країн і дедалі глибше втягуються у торговельну війну США та Китаю. При цьому Трамп, у притаманній йому агресивній манері, практично ставить усіх перед вибором: США чи Китай.

Але замість зміцнення позицій Америки її президент отримує зворотну реакцію: фінансовий та торговельний світ швидко перегруповується.

ЄС із його прогнозованішою політикою, а також Швейцарія, починають перетягувати на себе капітали інвесторів. Канада, Індія, Австралія та частина країн ОПЕК дедалі активніше зближуються з Євросоюзом, а Китай зі своєю валютою ще активніше заходить на ринки Африки, Азії та Латинської Америки, до росії.

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Євросоюз же взяв курс на відновлення свого економічного потенціалу, зокрема, й військового, на який може бути виділено до 800 млрд євро. Невипадково пішли заяви керівників Франції, Німеччини, Європарламенту про те, що євро незабаром може замінити долар США, як міжнародний засіб розрахунків.

Руйнування світових економічних зв’язків через агресивні торгові війни США штовхають Європу, Азію, Африку, Близький Схід і Південну Америку до щільнішої співпраці з Китаєм. Це стратегічно небезпечно для Штатів, які ризикують розгубити всіх своїх союзників та скоротити сферу світових розрахунків у доларі.

Чи варто українцям скидати долар та затарюватися євро

У ситуації фінансової залежності нашої країни від надходжень міжнародної допомоги до бюджету, та з огляду на поточну структуру наших золотовалютних резервів, особливого просідання курсу долара в Україні Нацбанк допустити не може.

Тим паче, що бюджет розрахований, виходячи з курсу долара в 45 гривень (і хоча цей курс, схоже, завищений у теперішніх реаліях, говорити про сильне довгострокове зміцнення гривні щодо долара не доводиться).

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Найімовірніше, Нацбанк просто намагатиметься максимально згладжувати курсові коливання за доларом на міжбанку через свою політику «курсової гнучкості». І хоча довіра до долара у світі знижується, через місцеву специфіку в Україні валюта янкі залишиться ще довго символом багатства та відносної стабільності.

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