Доходи Bitcoin-майнерів у березні перевищили $2 млрд — Finance.ua

Доходи Bitcoin-майнерів у березні перевищили $2 млрд
Загальний прибуток Bitcoin-майнерів у березні 2024 року перевищив $2 млрд. Згідно з інформацією The Block, це новий історичний максимум.
Про це пише Incrypted.
Кількість активних адрес у мережі Bitcoin зросла з 25,75 млн у лютому до 29,1 млн у березні. Крім того, спостерігалося незначне зростання кількості транзакцій з 10,57 млн до 11,63 млн.
14 березня 2024 року складність Bitcoin-майнінгу вкотре оновила історичний максимум і досягла позначки у 83,95 T. З останньої дати зміни цей показник зріс на 5,79%.
Раніше влада США висловила стурбованість через вплив майнінгу Bitcoin на енергосистему. У Техаській раді з блокчейну (ТВС) вважають, що уряд намагається «обмежити або ліквідувати» цю галузь.
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