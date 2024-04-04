Доходи Bitcoin-майнерів у березні перевищили $2 млрд — Finance.ua

Доходи Bitcoin-майнерів у березні перевищили $2 млрд 04.04.2024, 00:09 — Криптовалюта

Доходи Bitcoin-майнерів у березні перевищили $2 млрд

Загальний прибуток Bitcoin-майнерів у березні 2024 року перевищив $2 млрд. Згідно з інформацією The Block , це новий історичний максимум.

Про це пише Incrypted.

Кількість активних адрес у мережі Bitcoin зросла з 25,75 млн у лютому до 29,1 млн у березні. Крім того, спостерігалося незначне зростання кількості транзакцій з 10,57 млн до 11,63 млн.

14 березня 2024 року складність Bitcoin-майнінгу вкотре оновила історичний максимум і досягла позначки у 83,95 T. З останньої дати зміни цей показник зріс на 5,79%.

Раніше влада США висловила стурбованість через вплив майнінгу Bitcoin на енергосистему. У Техаській раді з блокчейну (ТВС) вважають, що уряд намагається «обмежити або ліквідувати» цю галузь.

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