До Буковеля запустили шатли: розклад прив'язаний до низки поїздів — Finance.ua

До Буковеля запустили шатли: розклад прив'язаний до низки поїздів
З 22 грудня 2022 року туристи можуть доїхати до гірськолижного курорту «Буковель» на шатл-басах від залізничної станції «Татарів-Буковель».
«Гірськолижний сезон у Карпатах офіційно розпочинається. Оскільки всім українцям цього року потрібні додаткові сили для продовження боротьби за нашу перемогу, розповімо, як можна доїхати у гори за натхненням та перезавантаженням», — повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».
Як пояснили в компанії, спочатку бажаючим відпочити в горах потрібно буде доїхати до станції «Татарів-Буковель» одним з шести доступних поїздів (сьомий мають запустити незабаром), а далі на вокзалі Татарова пересісти на шатли, які доїдуть до популярного курорту.
Розклад підігнано під такі рейси «Укрзалізниці»:
- № 5/6 «Запоріжжя — Рахів»
- № 15/16 «Харків — Рахів»
- № 55/56 «Київ — Рахів»
- № 57/58 «Київ — Ворохта»
- № 95/96 «Київ — Рахів»
- № 130/129 «Кременчук — Ворохта»
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