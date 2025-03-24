До 31 березня: за зберігання номерних знаків у сервісних центрах МВС необхідно сплатити кошти — Finance.ua
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До 31 березня: за зберігання номерних знаків у сервісних центрах МВС необхідно сплатити кошти

Технології&Авто
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До 31 березня: за зберігання номерних знаків у сервісних центрах МВС необхідно сплатити кошти
До 31 березня: за зберігання номерних знаків у сервісних центрах МВС необхідно сплатити кошти
Автовласникам потрібно до кінця березня сплатити за зберігання номерних знаків у сервісних центрах МВС, інакше їх утилізують. Відновлення номерів не передбачено.
Автовласникам, які мають на зберіганні номерні знаки в сервісному центрі МВС, необхідно до 31 березня заплатити за їх зберігання, інакше їх утилізують.
Про це повідомила головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Києві Дарина Будько в ефірі телемарафону.
«Є у нас на зберіганні номерні знаки, які автовласники під час перереєстрації відкріпили від своїх автівок і залишили на зберігання. Хочу наголосити, що якщо автовласник знає про такий факт, то він повинен у разі несвоєчасної оплати за номерні знаки звернутися і сплатити кошти за відповідальне зберігання, інакше з 1 квітня 2025 року ми будемо проводити до знищення такі номерна знаки відповідно до постанови № 795 Кабінету міністрів», — сказала Будько.
Вона наголосила, що це стосується виключно тих номерних знаків, які знаходяться на зберіганні, але час оплати за них минув.
«Зробити це можна двома шляхами: перший варіант — онлайн через кабінет водія. В такому випадку заявник сам вибирає термін подовження зберігання, сплачуючи відповідні кошти. Інший варіант — безпосередньо завітати до Сервісного центру МВС автовласнику» — додала Будько.
За її словами, сплатити кошти за зберігання номерних знаків безпосередньо в сервісному центрі МВС може, як сам автовласник, так і його представник.
Після 1 квітня, якщо оплата не надійшла до сервісного центру, номерні знаки можуть бути знищені. Відновлення їх не передбачено. «Також хочу зазначити, що номерні знаки ми не передаємо між Сервісними центрами МВ», — сказала Будько.
За матеріалами:
УНН
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