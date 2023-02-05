До 2030 року криптовалютними гаманцями володітимуть 65% населення світу — Finance.ua

До 2030 року криптовалютними гаманцями володітимуть 65% населення світу
Крипто- та фінтех-інвестиційна компанія Ark Invest у свіжому аналітичному звіті зробила сміливі прогнози щодо цифрових гаманців.
Експерти припускають, що до 2030 року більша частина населення планети (65%) використовуватиме бодай один криптогаманець у повсякденні.
У дослідженні «Big Ideas 2023» Ark Invest виявила, що світове впровадження цифрових гаманців наразі становить 40%. Тобто, 3,2 млрд користувачів володіють криптоактивами різної величини.
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«Мільярди клієнтів і мільйони продавців криптовалют, які володіють криптогаманцями, можуть змінити економіку, пов’язану з традиційними платіжними транзакціями, заощадивши майже $ 50 мільярдів», — зазначається у звіті.
Фінансисти підкреслили — у час активного впровадження цифрових технологій у платіжні сервіси готівка втрачає пріоритет. Аналітики навели приклад Нігерії — країна посилено вводить цифрові активи у внутрішній обіг, зокрема, державний стейблкоїн eNaira. Щоправда, це пов’язано з внутрішніми проблемами Нігерії та гіпервисокою інфляцією.
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За оцінками фірми, протягом наступних 8 років кількість користувачів цифрових гаманців лише у США зростатиме на 7% щорічно.
«Криптогаманці дозволять мільйонам продавців криптовалют здійснювати прямі транзакції зі споживачем без жодних фінансових посередників», — наголошують в Ark Invest.
У компанії передбачили, що до 2030 року на транзакції замкнутого циклу може припадати понад 50% всіх цифрових платежів.
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