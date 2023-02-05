До 2030 року криптовалютними гаманцями володітимуть 65% населення світу — Finance.ua

До 2030 року криптовалютними гаманцями володітимуть 65% населення світу Сьогодні 04:16 — Криптовалюта

До 2030 року криптовалютними гаманцями володітимуть 65% населення світу

Крипто- та фінтех-інвестиційна компанія Ark Invest у свіжому аналітичному звіті зробила сміливі прогнози щодо цифрових гаманців.

Експерти припускають, що до 2030 року більша частина населення планети (65%) використовуватиме бодай один криптогаманець у повсякденні.

У дослідженні «Big Ideas 2023» Ark Invest виявила, що світове впровадження цифрових гаманців наразі становить 40%. Тобто, 3,2 млрд користувачів володіють криптоактивами різної величини.

«Мільярди клієнтів і мільйони продавців криптовалют, які володіють криптогаманцями, можуть змінити економіку, пов’язану з традиційними платіжними транзакціями, заощадивши майже $ 50 мільярдів», — зазначається у звіті.

Фінансисти підкреслили — у час активного впровадження цифрових технологій у платіжні сервіси готівка втрачає пріоритет. Аналітики навели приклад Нігерії — країна посилено вводить цифрові активи у внутрішній обіг, зокрема, державний стейблкоїн eNaira. Щоправда, це пов’язано з внутрішніми проблемами Нігерії та гіпервисокою інфляцією.

За оцінками фірми, протягом наступних 8 років кількість користувачів цифрових гаманців лише у США зростатиме на 7% щорічно.

«Криптогаманці дозволять мільйонам продавців криптовалют здійснювати прямі транзакції зі споживачем без жодних фінансових посередників», — наголошують в Ark Invest.

У компанії передбачили, що до 2030 року на транзакції замкнутого циклу може припадати понад 50% всіх цифрових платежів.

noworries За матеріалами:

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