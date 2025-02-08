Дієві способи економії, коли не виходить відкладати гроші — Finance.ua
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Дієві способи економії, коли не виходить відкладати гроші

Особисті фінанси
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Дієві способи економії, коли не виходить відкладати гроші
Дієві способи економії, коли не виходить відкладати гроші, Фото: freepik
Лютий — ідеальний час, щоб переглянути свої фінансові звички та знайти нові способи заощадження.
Поради ефективного фінансового планування дали фахівці «Фінкульту».

«Метод конвертів»

Розподіліть дохід у різні «конверти» — паперові або віртуальні для виокремлення кожної категорії.
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Наприклад, «комунальні платежі», «покупки», «фінансова подушка безпеки». Сформуйте окремий конверт для заощаджень. Це допоможе краще контролювати витрати.

Виклик місяця

Проаналізуйте свої звички щодо витрат та відкрийте для себе новий спосіб заощадити чи оптимізувати їх.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Цей виклик допоможе звільнитись від імпульсивних покупок і побачити, наскільки раціонально ви керуєте своїми фінансами.
Кожного дня виконуйте одне невелике завдання, яке допоможе вам заощаджувати та раціонально використовувати кошти.
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Спробуйте відмовитись від витрат на щось зайве. Зафіксуйте ці дні у фінансовому календарі.
Це ефективний спосіб заощадити кошти, помітивши витрати, які не є обов’язковими, але стали звичкою.
Виклик місяця:
  • день 1. Приготуйте каву вдома, а не купуйте її в кафе. Або встановіть собі часові обмеження. Спробуйте зменшити кількість таких покупок до 2−3 на тиждень;
  • день 2. Замініть поїздку на таксі громадським транспортом;
  • день 3. Скасуйте одну із неактуальних для вас підписок на сервіси, якими ви майже не користуєтесь.
Наприкінці місяця перерахуйте, скільки вам вдалось заощадити.
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У «Фінкульті» зазначили, економія — це не про те, щоб відмовляти собі в усьому, а про те, щоб раціонально використовувати те, що маєш.
Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні протягом 2024 року зросла на 20,3% — до 20 985 грн. Це на 18% більше, якщо порівнювати з січнем минулого року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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