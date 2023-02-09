Disney звільнить понад 7000 працівників у рамках скорочення витрат — Finance.ua
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Disney звільнить понад 7000 працівників у рамках скорочення витрат

Фондовий ринок
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Disney звільнить понад 7000 працівників у рамках скорочення витрат
Disney звільнить понад 7000 працівників у рамках скорочення витрат
Виконавчий директор Walt Disney Боб Айгер оголосив про плани скоротити 7000 робочих місць, приблизно 3% робочої сили компанії у рамках масштабної реструктуризації.
Про це повідомляє Financial Times.
За словами Ацгера, це дозволить заощадити 5,5 млрд дол протягом наступних кількох років, відродити творчу продуктивність і розвинути бізнес потокового передавання.
Інвестори чекали почути стратегічний план Айгера щодо відновлення компанії після його несподіваного повторного призначення в листопаді.
У своїй заяві він сказав, що Disney «приступає до значної трансформації», яка призведе до «стійкого зростання та прибутковості» потокового передавання.
Після оголошення акції Disney підскочили на 9% у позаурочний час.
Наприкінці минулого року правління звільнило попередника Айгера, Боба Чапека, після того, як потоковий бізнес Disney оприлюднив квартальний збиток у розмірі 1,5 мільярда доларів.
Згідно зі звітом про прибутки в середу, компанія пообіцяла скоротити збитки на 200 млн дол в останньому кварталі та перевищила цю ціль, скоротивши збитки приблизно на 400 млн дол до 1,1 млрд дол.
За матеріалами:
Економічна Правда
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