DiscoverEU: як молодь може отримати безкоштовні залізничні квитки на подорожі в ЄС — Finance.ua

DiscoverEU: як молодь може отримати безкоштовні залізничні квитки на подорожі в ЄС Сьогодні 17:48 — Особисті фінанси

DiscoverEU: як молодь може отримати безкоштовні залізничні квитки на подорожі в ЄС

Євросоюз надає 35 500 безкоштовних проїзних на потяги для молоді в рамках програми DiscoverEU, яка відкрита для громадян ЄС та деяких інших країн.

Про це пише euronews.сom.

Ініціатива є частиною програми Erasmus і спрямована на сприяння культурним зв’язкам у ЄС. Ті, хто відповідає певним критеріям, матимуть можливість досліджувати спадщину та історію Європи з безкоштовними квитками.

Як подати заявку на безкоштовний проїзний квиток ЄС

Щоб мати шанс виграти безкоштовний проїзний квиток, заявники мають відповідати головному критерію — мати дату народження між 1 січня і 31 грудня 2006 року.

Програма доступна для легальних резидентів 27 держав-членів ЄС або заморських країн. Резиденти третіх країн, пов’язані з Erasmus, також можуть подати заявку. До них належать Ісландія, Ліхтенштейн, Північна Македонія, Норвегія, Сербія та Туреччина.

Наступний етап — перехід на Європейський молодіжний портал, щоб пройти тест на відповідність вимогам.

Там потрібно буде відповісти на п’ять запитань із варіантами відповідей про ЄС і одне додаткове запитання. Вони охоплюють загальні знання про ЄС та його ініціативи, спрямовані на молодь.

Також вас попросять надати більше інформації про ваші плани подорожі. Це стосується того, коли ви плануєте подорожувати, чи буде це перша самостійна подорож без батьків, чого б хотіли навчитися з цього досвіду та як фінансуватимете свою поїздку. Ця інформація не матиме жодного впливу на процес відбору. Комісія ранжуватиме претендентів на основі їхніх відповідей на тести про ЄС і пропонуватиме проїзні квитки.

Заявки вже відкриті та закінчуються 16 жовтня опівдні за центральноєвропейським часом.

Також зазначається, що претендент не може подати заявку, якщо раніше йому було надано пропуск DiscoverEU.

Як це працюватиме

Переможці у програмі отримають безкоштовний залізничний квиток для подорожей Європою на термін до 30 днів з 1 березня 2025 року до 31 травня 2026 року.

На етапі подання заявки молодь може подорожувати самостійно або з групою до п’яти друзів. Лише лідер групи має відповісти на запитання вікторини ЄС; учасникам групи потрібно лише надати особисті дані, щоб заповнити заявку та відповідати критеріям віку та місця проживання.

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