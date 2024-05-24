Девелопери житла враховують нові вимоги до інклюзивності в майбутніх проєктах і адаптують уже збудовані об'єкти — Finance.ua

Девелопери житла враховують нові вимоги до інклюзивності в майбутніх проєктах і адаптують уже збудовані об'єкти Сьогодні 19:44 — Нерухомість

Девелопери житла враховують нові вимоги до інклюзивності в майбутніх проєктах і адаптують уже збудовані об'єкти

Українські девелопери враховують підвищені вимоги до інклюзивності в проєктах житла на стадії будівництва, а в деяких випадках адаптують і готові об'єкти, про це свідчить опитування забудовників, проведене агентством «Інтерфакс-Україна».

«Ми намагаємося зробити максимально безбар'єрний простір на прибудинкових територіях. У квартирах для військових у ЖК „Метрополіс“ ми спеціально розширили вхідні двері та міжкімнатні отвори. Це дасть змогу зробити житловий простір максимально зручним та інклюзивним. Усі наступні черги вже проєктуються з урахуванням підвищених вимог до інклюзивності об'єктів», — повідомили у пресслужбі групи компаній DIM.

Житлові комплекси компанії також оснащені ліфтами, доступними для пасажирів з різними можливостями мобільності, та панелями управління з маркуванням шрифтом Брайля та голосовими сповіщеннями.

Крім того, девелопер за необхідності може адаптувати до нових вимог інклюзивності й раніше споруджені будинки.

«Щодо об'єктів, введених в експлуатацію та зданих раніше, ми готові співпрацювати з керуючими компаніями цих будинків, якщо від них буде відповідний запит», — зазначили в DIM.

Аналогічний підхід використовують і в компанії City One Development, за можливості підвищуючи інклюзивність інфраструктури в уже готових будинках.

«Усі наші об'єкти від початку спроєктовані з урахуванням вільного доступу осіб з різними можливостями та потребами. В реалізованих ЖК уже у процесі експлуатації, для більш зручного пересування, з часом ми встановили ще додаткові пандуси, а у кварталі „Новопечерські Липки“ навіть встановлено зовнішній ліфт», — повідомив директор із маркетингу City One Development Дмитро Новіков.

Відсутність бар'єрів, різких перепадів висот, широкі дверні отвори та інклюзивні інформаційні знаки й таблички є обов’язковими атрибутами в загальній архітектурі проєктів житла, розповіла СМО компанії Alliance Novobud Ірина Міхальова.

«Усі наші житлові комплекси проєктуються та зводяться в межах чинних державних будівельних норм, зокрема і в частині інклюзивності. Житлові комплекси, які будувалися до впровадження чинних норм інклюзивності, обладнуються пандусами й іншими, всіма можливими зручностями», — повідомила експерт.

У свою чергу KAN Development забезпечує доступні кути нахилу пандусів і вхідних груп у своїх проєктах, а самі входи в будівлі спроєктовані без сходинок, повідомили у пресслужбі компанії. На території житлових комплексів також передбачено спеціальні паркувальні місця для людей з інвалідністю.

Як повідомив СЕО Avalon Роман Давимука, інклюзивність у проєктах компанії сприймається як «гігієнічна норма», а не особливість.

«Ми впроваджуємо всі вимоги нових ДБН з інклюзивності. У нас в об'єктах є угоди з купівлі квартир із відповідними вимогами, розуміємо, що заходи відповідають реальним потребам», — повідомив він.

Тим часом у компанії прагнуть адаптувати до нових вимог і готові об'єкти, зокрема щодо структурних змін конструкцій.

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