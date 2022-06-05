Десять найпопулярніших мобільних додатків в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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Десять найпопулярніших мобільних додатків в Україні (інфографіка)

Вчора 19:43Фондовий ринок
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Telegram за останні місяці суттєво збільшив свою аудиторію (94% у квітні проти 89% у січні 2022 року) та майже наздогнав Facebook за охопленням. Про це свідчать дані проєкту Kantar CMeter.
Про це пише в дослідженні проєкт «Kantar Україна».
Попри стрімке зростання Telegram, незмінний лідер Viber продовжує залишатися топ-1 серед месенджерів.
У квітні українці стали частіше слухати музику. Додаток YouTube Music вперше потрапив до рейтингу одразу на 18-ту позицію.
TikTok продовжує набувати популярності в Україні. У квітні додаток для створення та перегляду коротких відео піднявся на 16-ту позицію, захопивши прихильність половини мобільних інтернет-користувачів.
Застосунок для електронних документів та державних послуг Дія нині можна вважати неодмінною частиною смартфонів українців. Охоплення застосунку збільшилося на 10% за три місяці й досягло позначки 84%.
З подібними темпами зростає популярність додатку Google Pay для безконтактних оплат, яким у квітні користувалися 61% українців. На рівні з цим збільшення використання інтернет-банкінгу (Приват24, monobank та ін.)
Десять найпопулярніших мобільних додатків в Україні (інфографіка)
З незначною різницею в охопленні до рейтингу потрапили одразу два оператори мобільного зв’язку Київстар (18-те місце) та Vodafone (20-те місце).
Chrome, Gmail, Viber незмінно є трійкою лідерів серед мобільних застосунків у квітні.
Також українці продовжують розв’язувати повсякденні задачі зі смартфона, користуючись послугами Нової пошти, OLX, Uklon Taxi, Сільпо та Helsi.me. Проте нині частота використання подібних додатків знизилася. Відповідно, через події в Україні інтерес користувачів до інтернет-магазинів теж зменшився.
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За матеріалами: Finance.ua
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