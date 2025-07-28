Держспецзв’язку замовляє шість позашляховиків Toyota Land Cruiser Prado по 3 млн грн — Finance.ua

Держспецзв’язку замовляє шість позашляховиків Toyota Land Cruiser Prado по 3 млн грн Вчора 20:23 — Казна та Політика

Держспецзв’язку замовляє шість позашляховиків Toyota Land Cruiser Prado по 3 млн грн

на 17,98 млн грн. Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 21 липня за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з ТОВ «Сервісний центр «Діамант» про закупівлю легкових автомобілів

За майбутньою угодою до 15 жовтня поставлять шість автомобілів спеціального призначення на базі чорного позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2025 року випуску по 3,00 млн грн.

Повнопривідний автомобіль має бензиновий двигун екологічного класу Євро 6 об’ємом 2,4 л і потужністю 282 кінські сили, автоматичну коробку передач, фронтальні та бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира, колінну подушку безпеки водія, задні та передні шторки безпеки. Крім того, в ньому є різні системи безпеки, зокрема моніторингу «сліпих» зон, а також передні та задні сенсори паркування, камера заднього огляду, система камер кругового огляду, круїз-контроль, клімат-контроль, оздоблені шкірою кермо та сидіння з підігрівом, електроприводи дзеркал і дверей багажника тощо.

Із додаткового обладнання передбачено металевий захист двигуна, тонування, зимова гума, килимки, набір технічної допомоги, бортовий інструмент і домкрат, а зі спеціалізованого — надана замовником автомобільна радіостанція з антеною. Гарантія складає три роки або 90 000 км пробігу.

Технічні характеристики вказують на найвищу комплектацію Land Cruiser Prado Premium, яку салони зараз продають по 2,81 млн грн без додаткового і спеціалізованого обладнання.

Дорожчим конкурентом було ТОВ «Автосаміт Укравто» з такими самими автомобілями.

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