«Державне мародерство росії морем поновлено»: у Маріуполі зафіксовано російські зерновози — Finance.ua

«Державне мародерство росії морем поновлено»: у Маріуполі зафіксовано російські зерновози
Окупанти відновили електропостачання в маріупольскому порту. У місті вже зафіксовано перші зерновози.
Про це розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
За його словами, зараз у порту Маріуполя триває підготовка до перевалки зерна.
«В Маріуполі вчора зафіксовано перші зерновози, що рухались в бік порту. Зерновози в’їхали в місто з Донецького напрямку. Державне мародерство росії морем після невеликої паузи поновлено», — повідомив він.
22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
Згідно з угодою терміном дії 120 днів з можливістю продовження, контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» повністю залишається за українською стороною. Судна мають пересуватися по схваленому сторонами маршруту без військового супроводу, однак передбачений огляд суден, які йдуть в Україну, на предмет наявності озброєння.
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