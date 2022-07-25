«Державне мародерство росії морем поновлено»: у Маріуполі зафіксовано російські зерновози — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Державне мародерство росії морем поновлено»: у Маріуполі зафіксовано російські зерновози

286
Окупанти відновили електропостачання в маріупольскому порту. У місті вже зафіксовано перші зерновози.
Про це розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
За його словами, зараз у порту Маріуполя триває підготовка до перевалки зерна.
«В Маріуполі вчора зафіксовано перші зерновози, що рухались в бік порту. Зерновози в’їхали в місто з Донецького напрямку. Державне мародерство росії морем після невеликої паузи поновлено», — повідомив він.
22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
Згідно з угодою терміном дії 120 днів з можливістю продовження, контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» повністю залишається за українською стороною. Судна мають пересуватися по схваленому сторонами маршруту без військового супроводу, однак передбачений огляд суден, які йдуть в Україну, на предмет наявності озброєння.

Україна підписала зернову угоду: що це означає

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.