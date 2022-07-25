«Державне мародерство росії морем поновлено»: у Маріуполі зафіксовано російські зерновози — Finance.ua

«Державне мародерство росії морем поновлено»: у Маріуполі зафіксовано російські зерновози Вчора 11:14

Окупанти відновили електропостачання в маріупольскому порту. У місті вже зафіксовано перші зерновози.

Про це розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, зараз у порту Маріуполя триває підготовка до перевалки зерна.

«В Маріуполі вчора зафіксовано перші зерновози, що рухались в бік порту. Зерновози в’їхали в місто з Донецького напрямку. Державне мародерство росії морем після невеликої паузи поновлено», — повідомив він.

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Згідно з угодою терміном дії 120 днів з можливістю продовження, контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» повністю залишається за українською стороною. Судна мають пересуватися по схваленому сторонами маршруту без військового супроводу, однак передбачений огляд суден, які йдуть в Україну, на предмет наявності озброєння.

УНІАН За матеріалами:

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