Депутати хочуть ввести акциз €0,1 за 1 літр солодких газованих напоїв — Finance.ua

Депутати хочуть ввести акциз €0,1 за 1 літр солодких газованих напоїв Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

Низка депутатів пропонують Верховній Раді ввести акциз 0,1 євро за 1 літр солодких газованих напоїв.

Про це йдеться у законопроекті № 9032-1 від 6 березня поточного року.

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Податкового кодексу України віднести води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин до підакцизних товарів та встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою.

Платниками податку будуть виробники та імпортери напоїв.

Як зазначається в записці до документу, вказаний механізм відповідає досвіду країн ЄС, зокрема аналогічні ставки оподаткування застосовуються в Республіці Польща.

Автори документу вважають, що прийняття закону дозволить зменшити негативний вплив солодких напоїв на здоров’я українців, шляхом зменшення їх споживання, а також посилить спроможність національної системи охорони здоров’я.

Раніше Верховна Рада встановила акциз на бензин та дизельне паливо у розмірі 100 євро за 1 000 літрів.

В Україні розглядається можливість переведення оплати за підакцизні товари, як тютюн та алкоголь, на безготівковий рахунок. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма у вівторок, 24 січня.

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