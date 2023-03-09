Депутати хочуть ввести акциз €0,1 за 1 літр солодких газованих напоїв — Finance.ua
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Депутати хочуть ввести акциз €0,1 за 1 літр солодких газованих напоїв

Казна та Політика
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Низка депутатів пропонують Верховній Раді ввести акциз 0,1 євро за 1 літр солодких газованих напоїв.
Про це йдеться у законопроекті № 9032-1 від 6 березня поточного року.
Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Податкового кодексу України віднести води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин до підакцизних товарів та встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою.
Платниками податку будуть виробники та імпортери напоїв.
Як зазначається в записці до документу, вказаний механізм відповідає досвіду країн ЄС, зокрема аналогічні ставки оподаткування застосовуються в Республіці Польща.
Автори документу вважають, що прийняття закону дозволить зменшити негативний вплив солодких напоїв на здоров’я українців, шляхом зменшення їх споживання, а також посилить спроможність національної системи охорони здоров’я.
Раніше Верховна Рада встановила акциз на бензин та дизельне паливо у розмірі 100 євро за 1 000 літрів.
В Україні розглядається можливість переведення оплати за підакцизні товари, як тютюн та алкоголь, на безготівковий рахунок. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма у вівторок, 24 січня.
За матеріалами:
Українські Новини
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