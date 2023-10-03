Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у серпні погіршився — Finance.ua

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у серпні погіршився Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у серпні погіршився

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 2.2 млрд доларів (у серпні 2022 року профіцит 1.9 млрд доларів).

Про це свідчать дані НБУ

Формування дефіциту було обумовлено розширенням від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі (як за рахунок зменшення обсягів експорту, так і зростання імпорту) за відсутності грантової допомоги від міжнародних партнерів (у серпні минулого року її обсяги становили 3.1 млрд доларів).

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За вісім місяців 2023 року дефіцит поточного рахунку становив 4.8 млрд доларів (у січні - серпні 2022 року профіцит становив 6.2 млрд доларів).

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 11.2 млрд доларів (за вісім місяців 2022 року — 2.0 млрд доларів).

Експорт товарів зменшився на 20.4%, водночас імпорт зріс на 18.1%.

Порівняно з попереднім місяцем експорт та імпорт товарів зросли на 9.5% та 5.2% відповідно.

Обсяги експорту товарів становили 2.5 млрд доларів.

Обсяги імпорту товарів становили 5.5 млрд доларів.

Енергетичний імпорт зменшився на 36.9% (порівняно з липнем зріс на 8.4%) переважно за рахунок скорочення імпорту нафтопродуктів; неенергетичний збільшився на 33.6% (зріс на 4.8% відносно липня).

Дефіцит торгівлі послугами скоротився майже вдвічі - до 608 млн доларів (порівняно з 1.1 млрд доларів у серпні 2022 року).

Дефіцит зведеного платіжного балансу становив 1.2 млрд доларів (у серпні 2022 року профіцит становив 3.2 млрд доларів).

Планове погашення боргу перед МВФ становило 132 млн доларів.

Це зумовило зниження міжнародних резервів до 40.4 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 5.4 місяця.

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