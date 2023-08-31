Де в Україні вводять в експлуатацію найбільше житла — Finance.ua

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Де в Україні вводять в експлуатацію найбільше житла

Нерухомість
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Де в Україні вводять в експлуатацію найбільше житла
Де в Україні вводять в експлуатацію найбільше житла
Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-червня 2023 року збільшилося у 1,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до 3,59 млн кв. м.
Згідно з повідомленням Державної служби статистики, у містах з початку року введено в експлуатацію 2,03 млн кв. м житла (56,3% від загального обсягу), що на чверть більше за минулорічний показник, у сільській місцевості - 1,57 млн кв. м, що майже вдвічі перевищує показник у першій половині 2022 року.
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Загалом за звітний період в експлуатацію введено 44,2 тис. квартир, що на 61% більше, ніж у січні-червні 2022 року. При цьому в містах введено 26,4 тис. квартир, що на 25% більше, ніж торік, у селах — 17,7 тис. квартир, що у 2,5 разу перевищує показник аналогічного періоду 2022 року.
За даними Держстату, 9,9 тис. квартир було введено в одноквартирних будинках, 36,2 тис. — у багатоквартирних.

Де ввели в експлуатацію найбільше житла

За підсумками першого півріччя найбільше житла введено:
  • у Київській області (594,3 тис. кв. м, 16,5% від загального обсягу);
  • у Києві (544,1 тис. кв. м);
  • Вінницькій області (459,2 тис. кв. м);
  • Львівській (340 тис. кв. м);
  • Івано-Франківській (246,7 тис. кв. м);
  • Закарпатській (176,3 тис. кв. м).
Зростання обсягів введення житла зафіксовано у всіх регіонах України, крім трьох областей. Так, у Полтавській області введено 69,9 тис. кв. м, що на 41,2% менше, ніж у січні-червні 2022 року, у Чернігівській — 20,4 тис. кв. м (-39%) та Житомирській — 52,5 тис. кв. м житла (-11,2%).
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Дані наведені з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, нагадав Держстат. Також інформація наводиться без урахування тимчасово окупованих рф територій та частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.

Довідка Finance.ua:

  • аналітики OLX Нерухомість поділились результатами дослідження про те які головні драйвери українців при купівлі житла та на що вони орієнтуються при його виборі;
  • за даними Dim. Ria, станом на липень, найвища середня вартість за м² у столиці - складає 57 059 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат), а найнижча ціна за м² наразі у Хмельницькій області - 23 625 грн.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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