Де найбільше купують нерухомість в Україні — Finance.ua

Де найбільше купують нерухомість в Україні

Вчора 18:02 — Нерухомість

Найбільше покупців нерухомості на Західній Україні.

Про це в інтерв’ю Українським Новинам повідомив президент Асоціації ріелторів Юрій Піта.

«Покупець є в будь-якому регіоні, але більше в західних регіонах, тому що там і оренда активніше працює, і інвестор може купити для здачі в оренду. І первинний ринок почав там активніше поводитися. Він не зупинявся, по суті. У квітні і березні там продовжували будівництво житла. Вторинний ринок теж активніший», — повідомив він.

За його словами, у Києві також є потенційні покупці, які цікавляться, питають.

«Шукають земельні ділянки під будівництво житлових будинків і на комерційні об’єкти існує запит, під ресторанний бізнес, наприклад. Іноземний інвестор з’явився і цікавиться ринком. Інтерес вже присутній. Люди дивляться на ринок нерухомості і готові розглядати вкладення грошей. Я навіть чув, що в Харкові є угоди нерухомості», — зазначив Піта.

Він додав, що у Харкові ціни на купівлю нерухомості впали на 40-50%.

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