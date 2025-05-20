ДБР затримало голову ВЛК за схему з хабарями за переведення військових у тил — Finance.ua
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ДБР затримало голову ВЛК за схему з хабарями за переведення військових у тил

Кримінал
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ДБР затримало голову ВЛК за схему з хабарями за переведення військових у тил
ДБР затримало голову ВЛК за схему з хабарями за переведення військових у тил
Державне бюро розслідувань затримало та повідомило про підозру голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Встановлено, що полковник медичної служби організував схему одержання хабарів за сприяння у переведенні військовослужбовців із району бойових дій до тилових підрозділів.
За даними слідства, посадовець пропонував прикордонникам, які прибували на проходження ВЛК, «допомогу» в оформленні медичних документів. Йшлося про визнання їх обмежено придатними до військової служби, призначення відпусток за станом здоров’я або направлення на лікування — навіть за відсутності відповідних клінічних показань.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Вартість таких «послуг» залежала від стану здоров’я військових та складності ухвалення потрібного рішення — від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів США.
Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. Під час обшуків у службових приміщеннях вилучено медичну документацію, яка підтверджує незаконні рішення комісії стосовно конкретних військовослужбовців.
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Розслідування триває. Встановлюються додаткові епізоди злочинної діяльності та можлива причетність інших членів ВЛК.
Офіцеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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