ДБР затримало голову ВЛК за схему з хабарями за переведення військових у тил — Finance.ua

ДБР затримало голову ВЛК за схему з хабарями за переведення військових у тил Сьогодні 18:10 — Кримінал

ДБР затримало голову ВЛК за схему з хабарями за переведення військових у тил

Державне бюро розслідувань затримало та повідомило про підозру голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що полковник медичної служби організував схему одержання хабарів за сприяння у переведенні військовослужбовців із району бойових дій до тилових підрозділів.

За даними слідства, посадовець пропонував прикордонникам, які прибували на проходження ВЛК, «допомогу» в оформленні медичних документів. Йшлося про визнання їх обмежено придатними до військової служби, призначення відпусток за станом здоров’я або направлення на лікування — навіть за відсутності відповідних клінічних показань.

Фото: dbr.gov.ua

Вартість таких «послуг» залежала від стану здоров’я військових та складності ухвалення потрібного рішення — від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. Під час обшуків у службових приміщеннях вилучено медичну документацію, яка підтверджує незаконні рішення комісії стосовно конкретних військовослужбовців.

Читайте також Міноборони завершило перший етап реформи ВЛК

Розслідування триває. Встановлюються додаткові епізоди злочинної діяльності та можлива причетність інших членів ВЛК.

Офіцеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.