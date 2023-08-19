Цифри у платіжках зросли: як в Україні здорожчала комуналка — Finance.ua

Цифри у платіжках зросли: як в Україні здорожчала комуналка
В Україні зросли ціни на послуги ЖКГ. Загальне здорожчання з липня 2022 року до липня-2023 склало 14,7%. При цьому найбільше зросли розцінки на електроенергію — на 69,7%.
Про це повідомляє Держстат.
На другому місці, за його даними, прибирання сміття. Воно здорожчало на 14,3%.
Замикають трійку лідерів утримання та ремонт житла, розцінки на які збільшились на 10,6%. Далі йдуть:
- послуги з управління багатоквартирними будинками — 2,7%;
- водопостачання — на 0,8%;
- каналізація — на 0,7%.
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Водночас, вартість природного газу не змінилася. А гаряча вода та опалення взагалі здешевшали. Зниження ціни склало 0,2%.
За місяць (липень до червня) комуналка в Україні подорожчала загалом на 0,1%. Проте насправді ціни змінилися лише на послуги з управління багатоквартирними будинками — зросли на 0,3%. Інші послуги залишилися у своїй колишній вартості.
Довідка Finance.ua:
- більше половини — 54% українців вдаються до економії та споживчих обмежень після повномасштабного вторгнення. Лише третина мешканців України може дозволити собі купити новий одяг, і тільки кожному сьомому вистачає бюджету на новий телефон;
- українцям для розрахунку за житлово-комунальні послуги надходять два варіанти квитанцій: в електронному та паперовому форматі. Експерти перелічили міфи щодо паперових платіжок, які варто знати кожному;
- нові категорії українців будуть отримувати субсидії.
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