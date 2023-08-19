Цифри у платіжках зросли: як в Україні здорожчала комуналка — Finance.ua

Цифри у платіжках зросли: як в Україні здорожчала комуналка Сьогодні 06:32 — Особисті фінанси

Цифри у платіжках зросли: як в Україні здорожчала комуналка

В Україні зросли ціни на послуги ЖКГ. Загальне здорожчання з липня 2022 року до липня-2023 склало 14,7%. При цьому найбільше зросли розцінки на електроенергію — на 69,7%.

Про це повідомляє Держстат

На другому місці, за його даними, прибирання сміття. Воно здорожчало на 14,3%.

Замикають трійку лідерів утримання та ремонт житла, розцінки на які збільшились на 10,6%. Далі йдуть:

послуги з управління багатоквартирними будинками — 2,7%;

водопостачання — на 0,8%;

каналізація — на 0,7%.

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Водночас, вартість природного газу не змінилася. А гаряча вода та опалення взагалі здешевшали. Зниження ціни склало 0,2%.

За місяць (липень до червня) комуналка в Україні подорожчала загалом на 0,1%. Проте насправді ціни змінилися лише на послуги з управління багатоквартирними будинками — зросли на 0,3%. Інші послуги залишилися у своїй колишній вартості.

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Обозреватель За матеріалами:

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