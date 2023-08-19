Цифри у платіжках зросли: як в Україні здорожчала комуналка — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Цифри у платіжках зросли: як в Україні здорожчала комуналка

Особисті фінанси
42
Цифри у платіжках зросли: як в Україні здорожчала комуналка
Цифри у платіжках зросли: як в Україні здорожчала комуналка
В Україні зросли ціни на послуги ЖКГ. Загальне здорожчання з липня 2022 року до липня-2023 склало 14,7%. При цьому найбільше зросли розцінки на електроенергію — на 69,7%.
Про це повідомляє Держстат.
На другому місці, за його даними, прибирання сміття. Воно здорожчало на 14,3%.
Замикають трійку лідерів утримання та ремонт житла, розцінки на які збільшились на 10,6%. Далі йдуть:
  • послуги з управління багатоквартирними будинками — 2,7%;
  • водопостачання — на 0,8%;
  • каналізація — на 0,7%.
Читайте також
Водночас, вартість природного газу не змінилася. А гаряча вода та опалення взагалі здешевшали. Зниження ціни склало 0,2%.
За місяць (липень до червня) комуналка в Україні подорожчала загалом на 0,1%. Проте насправді ціни змінилися лише на послуги з управління багатоквартирними будинками — зросли на 0,3%. Інші послуги залишилися у своїй колишній вартості.
Цифри у платіжках зросли: як в Україні здорожчала комуналка

Довідка Finance.ua:

  • більше половини — 54% українців вдаються до економії та споживчих обмежень після повномасштабного вторгнення. Лише третина мешканців України може дозволити собі купити новий одяг, і тільки кожному сьомому вистачає бюджету на новий телефон;
  • українцям для розрахунку за житлово-комунальні послуги надходять два варіанти квитанцій: в електронному та паперовому форматі. Експерти перелічили міфи щодо паперових платіжок, які варто знати кожному;
  • нові категорії українців будуть отримувати субсидії.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.