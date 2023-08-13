54% українців змушені економити. На чому саме економлять — Finance.ua

54% українців змушені економити. На чому саме економлять Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

54% українців змушені економити. На чому саме економлять

Більше половини — 54% українців вдаються до економії та споживчих обмежень після повномасштабного вторгнення.

Такі дані навів Кирило Єжов, директор з розвитку бізнесу консалтингової компанії «Кантар Україна», під час iForum 2023.

Лише третина мешканців України може дозволити купити новий одяг, і тільки кожному сьомому вистачає бюджету на новий телефон, додав він.

На чому саме українці економлять через війну

Як свідчать дослідження «Кантар Україна», більше половини громадян значно зменшили витрати на розваги та відпочинок, спорт та красу, майже половина готова жити без улюбленого хобі або нового гардеробу. Тільки витрати на їжу, комуналку та освіту українці скорочувати не згодні:

64% скоротили витрати на розваги та відпочинок;

54% - спорт;

52% - краса;

48% - хобі;

42% - одяг та взуття;

28% - освіта і навчання;

16% - комунальні послуги;

15% - продукти харчування.

Чого українці бояться найбільше

Топ-3 побоювань мешканців країни має такий вигляд:

63% - зростання цін на продукти харчування;

55% - зростання вартості комунальних послуг;

26% - зростання інфляції.

Нагадаємо, результати дослідження агентства PAQ свідчать , що доходи більшості українських біженців у Чехії перебувають за межею бідності, а значна частина з них працює на некваліфікованих посадах.

Водночас за даними Work.ua, зарплати ростуть третій місяць поспіль. У липні середня зарплата підвищилась у Дніпропетровській області з 16 000 до 16 500 грн, у Київській — з 18 750 до 19 000 грн, у Львівській — з 16 775 до 17 000 грн, в Одеській — з 16 275 до 17 325 грн. У Харківській області зарплата без змін — 16 000 грн.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.