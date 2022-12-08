Цифрова валюта краща: Нігерія встановила обмеження на зняття готівки — Finance.ua

Цифрова валюта краща: Нігерія встановила обмеження на зняття готівки Сьогодні 18:32 — Фінтех і Картки

Цифрова валюта краща: Нігерія встановила обмеження на зняття готівки

6 грудня Центральний банк Нігерії видав наказ про обмеження на зняття готівки.

У документі йдеться про те, що фізичним особам дозволять знімати $45 на день і $225 на тиждень. Юридичні особи також будуть обмежені зняттям у банках, вони зможуть зняти $1 125 на тиждень. Для фізичних осіб комісія становить 5%, а з юридичних осіб — 10% за суми, які перевищують ліміти.

«Слід заохочувати клієнтів використовувати альтернативні канали для проведення банківських операцій. Ліміти є для кожного зняття, і якщо людина зняла $45 і того самого дня намагалася зняти ще раз, то комісія при другому знятті буде 5%», — зазначив представник банку Нігерії.

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До обмежень ліміти для фізичних осіб становили $338, а для підприємств — $1,128 на день.

Нігерія проводить політику безготівкових грошей ще з 2012 року. Уряд вважає, що відмова від готівки зробить платіжну систему країни кращою, банківські послуги стануть дешевшими, а грошова політика вийде на новий рівень. Уряд вважає, що відмова від готівки зробить платіжну систему країни кращою, банківські послуги стануть дешевшими, а грошова політика вийде на новий рівень.

Згідно зі звітом Atlantic Council, Нігерія входить до 11 країн, які використовують систему CBDC. А 15 країн уже запустили такі програми.

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