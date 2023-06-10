Ця помилка може коштувати вам 200 євро в Іспанії: неочевидне правило для водіїв — Finance.ua

Ця помилка може коштувати вам 200 євро в Іспанії: неочевидне правило для водіїв Сьогодні 03:22 — Особисті фінанси

Несподівана заборона для водіїв діє в Іспанії. Ні, це не стосується правил паркування чи обмеження швидкості: за кермом заборонено перебувати … без футболки.

Одна з найпоширеніших помилок туристів у Іспанії в тому, що вони думають, що їм дозволено їздити в автомобілі без сорочки чи футболки. Особливо часто її припускаються одразу після пляжного відпочинку. То чому іспанці забороняють кермувати топлес — читайте далі.

Небезпека на дорозі

І хоча в Іспанії зараз фіксують рекордну спеку, ваш гаманець може «‎схуднути» на 200 євро буквально за хвилину, якщо ви роздягнетесь в авто. Фактично, саме перебування за кермом топлес не є незаконним. Справа в тому, що закони Іспанії забороняють усе, що може заважати безпеці дорожнього руху. Тобто в цій ситуації штраф буде виписаний за невідповідний вигляд водія, який може відволікати інших на дорозі.

Також Головне управління дорожнього руху Іспанії зауважує, що водіння без сорочки чи футболки може бути небезпечним і для самого водія. Адже шкіру можна травмувати паском безпеки.

200 євро штрафу

Покарання за «‎невідповідний вигляд за кермом» не обов’язково буде одразу на 200 євро. Це максимальна сума, а поліцейські, які фіксують таке порушення зазвичай виписують менший штраф — близько 80 євро. Варто зазначити, що в Іспанії також можуть зробити зауваження через пляжні шльопанці за кермом: мовляв, вони заважають водієві відчувати педалі та можуть бути слизькими.

В будь-якому разі, покарання завжди залишається на розсуд офіцера поліції. Але краще пам’ятати про ці обмеження, щоб не потрапляти в неприємну ситуацію під час відпочинку чи відрядження.

Телеканал 24 За матеріалами:

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