Citroen презентував e-C4 та e-C4 X 2025: до 425 км на одному заряді та швидка зарядка за 30 хвилин (фото) — Finance.ua

Citroen презентував e-C4 та e-C4 X 2025: до 425 км на одному заряді та швидка зарядка за 30 хвилин (фото) Вчора 05:17 — Технології&Авто

Citroen презентував e-C4 та e-C4 X 2025: до 425 км на одному заряді та швидка зарядка за 30 хвилин (фото)

Компанія Citroen представила оновлені моделі C4 та C4 X на Паризькому автосалоні 2024. Нові версії Citroen C4 і C4 X модельного ряду 2025 року мають більш витончений вигляд і вдосконалені вбудовані технології.

Про це повідомляє arenaev.

І e-C4, і e-C4 X отримали оновлений дизайн передньої частини з тонкими світлодіодними фарами, яскравішою решіткою радіатора та помітнішим розміщенням логотипа Citroen. e-C4 також отримав переглянуту задню частину для чистішого та аеродинамічнішого вигляду.

Citroen розширила колірну палітру для двох моделей, додавши Manhattan Green і Mercury Gray до існуючих варіантів. Популярний двоколірний варіант чорного даху залишається доступним.

Усередині салону пропонується оновлений дизайн Advanced Comfort з новою 7-дюймовою цифровою панеллю приладів, яка додається до наявного 10-дюймового сенсорного екрана інформаційно-розважальної системи.

До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі.

Ця система також була оновлена і тепер пропонує швидшу обробку даних та зручніший інтерфейс. Вона отримала інтеграцію ChatGPT для природних голосових підказок і більшої інтерактивності з цифровим помічником автомобіля.

Citroen пропонує два варіанти електричної силової установки для e-C4 та e-C4 X. Базова версія оснащена акумулятором місткістю 50 кВт-год і двигуном потужністю 100 кВт (136 к.с.), що забезпечує запас ходу до 355 км для e-C4 та 360 км для e-C4 X. Акумулятор місткістю 54 кВт-год у поєднанні з двигуном потужністю 115 кВт (156 к.с.) забезпечує запас ходу до 415 км в e-C4 та 425 км в e-C4 X.

Обидві версії підтримують швидку зарядку потужністю 100 кВт, що дозволяє збільшити запас ходу приблизно на 10 км за хвилину заряджання та досягти 80% заряду менш ніж за 30 хвилин.

Застосунок Citroen e-ROUTES допомагає водіям планувати свої подорожі та знаходити зарядні станції, зменшуючи хвилювання щодо запасу ходу.

C4 пропонує багажник об’ємом 380 л, який можна збільшити до 1250 л зі складеними задніми сидіннями. e-C4 X має набагато більший багажник об’ємом 510 л.

Оновлені Citroen C4 та C4 X мають надійти в дилерські центри на початку 2025 року,

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.