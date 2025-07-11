Ціни зростають, але не так швидко: що стримує інфляцію — Finance.ua

Ціни зростають, але не так швидко: що стримує інфляцію Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Ціни зростають, але не так швидко: що стримує інфляцію

У червні 2025 року інфляція знизилася до 14,3% у річному вимірі з 15,9% у травні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

Про це повідомляє Національний банк з посиланням на дані Державної служби статистики.

Інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження в червні, як і прогнозував НБУ. Однак загальна інфляція була вищою за квітневий макроекономічний прогноз насамперед через вплив погодних умов.

Очікується, що в другому півріччі зниження інфляції триватиме.

Чому інфляція почала знижуватись

Повернення інфляції до зниження влітку було очікуваним, зокрема через високу минулорічну базу порівняння адміністративно регульованих цін. Однак фактичні темпи зниження інфляції виявилися повільнішими, ніж прогнозувалося в Інфляційному звіті за квітень 2025 року.

Як пояснили в Нацбанку, відхилення від прогнозу зумовлювалося суттєвішим подорожчанням сирих продовольчих товарів в останні місяці на тлі скорочення їх пропозиції через весняні заморозки.

Як змінилися ціни на окремі категорії товарів

Адміністративно регульовані ціни зросли на 10,9%. У червні 2024 року було одноразове підвищення тарифів на електроенергію, що створило високу базу порівняння.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування продовжували зростати до 28,7%. Значно пришвидшилося зростання цін на окремі кісточкові, яблука та ягоди через вплив несприятливих погодних умов на їх пропозицію. Швидше дорожчали усі види м’яса через зростання собівартості, зменшення поголів’я тварин та підвищення зовнішніх цін.

Натомість темпи подорожчання овочів суттєво сповільнилися завдяки збільшенню пропозиції нового врожаю та активному імпорту.

Подорожчання палива пришвидшилося до 3,1%. Така динаміка передусім пов’язана зі збільшенням вартості бензину та дизпалива на тлі високої волатильності світових цін на нафту та послаблення гривні відносно євро. Натомість на ринку зрідженого нафтового газу спостерігалося послаблення цінового тиску завдяки надлишку постачань.

Що відбувається з базовою інфляцією

Базова інфляція повернулася до зниження. У червні вона сповільнилася до 12,1%. Серед чинників, що стримували фундаментальний ціновий тиск:

попередні заходи НБУ з посилення монетарної політики;

стабільна ситуація з постачанням електроенергії.

Значного впливу девальвації гривні відносно євро на базову інфляцію регулятор не спостерігає.

Розпочалося зниження інфляції послуг — до 14,4%, що є, зокрема, ознакою помірнішого тиску з боку ринку праці. Так, повільніше дорожчали транспортні послуги, послуги зв’язку та особистого догляду.

Зростання цін на непродовольчі товари теж сповільнилося — до 3,6%. Ціни на одяг та взуття і надалі залишалися меншими, ніж торік.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.