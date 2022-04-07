Ціни на пшеницю відновили зростання на тлі блокування експорту з України — Finance.ua
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Ціни на пшеницю відновили зростання на тлі блокування експорту з України

Вчора 06:09Аграрний ринок
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З початку тижня пшеничні ф’ючерси у США подорожчали на 5-6% на тлі погіршення стану посівів озимої пшениці, а також розуміння, що війна в Україні триватиме ще довго, тому український експорт залишатиметься заблокованим, пише ukragroconsult.
В понеділок МСГ США оприлюднило звіт, за даними якого кількість посівів озимої пшениці у США в доброму або відмінному стані складає лише 30%, тоді як торік таких було 53%.
Трейдери активізували закупівлі пшениці як старого, так і нового врожаю, тому ціни на травневі та липневі ф’ючерси майже однакові.
Експорт пшениці з США за тиждень 25-31 березня скоротився на 15% до 297,3 тис т, а загалом у сезоні склав 17,194 млн т, що на 22% поступається торішнім темпам.
Очікується, що внаслідок низьких темпів експорту у п’ятничному звіті USDA запаси пшениці для США будуть збільшені.
Травневі ф’ючерси вчора зросли:
  • на 3,5% або 12,86 $/т до 384,1 $/т на м’яку озиму SRW-пшеницю в Чикаго (+6,2% з початку тижня),
  • на 4,3% або 16,53 $/т до 397,8 $/т на тверду озиму HRW-пшеницю в Канзас-Сіті (+6,8%),
  • на 2,4% або 9,74 $/т до 408,5 $/т на тверду яру HRS-пшеницю в Міннеаполісі (+4,4%),
  • на 0,2% або 1 $/т до 393,25 $/т на чорноморську пшеницю в Чикаго (+1%).
Вторгнення росії в Україну залишається основною причиною високих світових цін на зерно, чим користується Індія, де накопичилися значні державні запаси дорогої пшениці. У 2021/22 МР, що завершився 31 березня, Індія експортувала рекордні 7,85 млн т пшениці, що майже у 4 рази перевищує 2,1 млн т, експортовані у сезоні 2020/21.
Наприкінці березня Індія заявила, що планує скористатися зниженням конкуренції на світовому ринку та експортувати у 2023 маркетинговому році 11-12 млн т пшениці. Зараз в країні збирають новий врожай, який може сягнути рекордних 111,32 млн т. Шостий рік поспіль виробництво пшениці в Індії перевищуватиме внутрішнє споживання, що змушує трейдерів активізувати експортні продажі.
Минулого тижня державна агенція Саудівської Аравії SAGO законтрактувала на тендері 625 тис т пшениці виробництва країн ЄС, Австралії, Північної та Південної Америки за середньою ціною 422,47 $/т C&F з поставкою у вересні—листопаді. Це свідчить, що покупці не вірять у зниження цін на пшеницю в наступному сезоні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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