Ціни на пшеницю падають максимальними за 14 років темпами, попри війну в Чорному морі — Finance.ua

Ціни на пшеницю падають максимальними за 14 років темпами, попри війну в Чорному морі Сьогодні 11:45 — Аграрний ринок

Пшениця зіткнулася з найгіршими квартальними втратами за 14 років, оскільки небувалі врожаї в деяких частинах Північної півкулі компенсували напруженість у Чорному морі після краху зернової угоди.

Про це повідомляє Bloomberg

Ф’ючерси на Чикаго втратили близько 11% за останні три місяці та знижуються четвертий квартал поспіль. Хоча у липні москва вийшла з угоди, яка дозволяла Україні експортувати своє зерно, рясні постачання стримували ціни. росія була однією з країн, що зафіксували небувалий урожай.

«Події навколо початку конфлікту в Україні показали, що в наші дні світ загалом має спосіб доставляти зерно людям, які його потребують, — сказав Майкл Уайтхед, керівник відділу аналізу агробізнесу в ANZ Group Holdings — Це може бути новий, низький рівень цін на пшеницю».

Після краху зернових угод Україна стала використовувати інші експортні маршрути, такі як річка Дунай, яка в останні місяці неодноразово зазнавала ударів з боку росії. Судна також почали повертатися в українські порти на Чорному морі, але поки що зарано говорити про те, чи приведуть зусилля щодо відкриття коридору до збільшення поставок.

За даними Bloomberg, ф’ючерси на пшеницю з поставками в грудні подорожчали 29 вересня на 0,4% до 5,81 доларів за бушель у Лондоні. Цього місяця ф’ючерси подешевшали більш як на 3%.

Нагадаємо, Мінагрополітики покращило прогноз збирання зернових в Україні через рекордну врожайність. У 2023 році аграрії зможуть зібрати зернових у наступних обсягах: пшениці - 20,9 млн тонн, ячменю — 5,8 млн тонн та кукурудзи — 28,1 млн тонн.

Нагадаємо, НБУ у своєму базовому прогнозі виходить із того, що зерновий коридор не функціонуватиме до кінця війни. За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом усього маркетингового року, тобто з липня до червня наступного року, «всю продукцію, спрямовану на експорт».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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