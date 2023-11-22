Ціни на квартири в Україні перерахували: де найдешевші — Finance.ua

Ціни на квартири в Україні перерахували: де найдешевші Вчора 14:01 — Нерухомість

Ціни на квартири в Україні перерахували: де найдешевші, Фото: freepik.com

В Україні після гарячого сезону знизились ціни на оренду житла по всій країні. При цьому поступово дорожчають квартири на продаж.

Про це пише Oboz.ua.

Західні області

В Україні, поряд зі столицею, в лідери і за зростанням попиту, і за рівнем цін потрапили три західні області: Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська. Велика кількість переселенців у березні минулого року створила справжній ажіотажний попит у цих регіонах. Тоді ціни зросли в два-три рази. Зараз відбулася стабілізація, проте нерухомість тут все ще в рази дорожча, ніж до повномасштабної війни.

Зараз квартиру можна орендувати за 350−400 доларів. Але це ціни, які відповідають вартості житла в столиці. Водночас зросли ціни і на купівлю житла. Значно збільшилась кількість новобудов.

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Зараз забудовники з Дніпра і навіть із Запоріжжя, де первинний ринок був невеликим і до повномасштабної війни, запускають проєкти в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях.

Якщо порівнювати темпи зростання, то серед трьох зазначених областей найбільше ціна зросла в Івано-Франківській області. Тут житло здорожчало на 37,9%. У Львівській області з жовтня 2022-го ціни зросли на 25,7%, а на Закарпатті - на 18,5%. Середня вартість житла становить:

у Львівській області - 65 700 доларів,

у Закарпатській — 51 627 доларів,

в Івано-Франківській — 44 278 доларів.

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Ситуація з купівлею квартир також стабілізувалась. Якщо раніше активно купували переселенці, то зараз уже більше місцеві.

Ціни на квартири в Києві

У Києві ситуація на ринку нерухомості також кардинально змінилась після початку повномасштабної війни. Проте, на відміну від ситуації в західних областях, тут ринок фактично зупинився в березні 2022-го. Зараз ситуація стабілізувалась.

У Києві однокімнатна квартира в середньому коштує 87 374 долари (+8,7% до торішнього показника). Проте в панельному будинку, в хрущовці можна знайти однокімнатну квартиру за 60−65 тис. доларів.

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Варто зазначити, що ціни в гривні на нерухомість зросли за рахунок девальвації долара одразу після початку повномасштабної війни. Водночас у доларах вартість житла спочатку знизилась по всій країні, потім почала планомірно зростати.

Де найдешевші квартири в Україні

Середня вартість однокімнатної квартири найменша (без урахування тимчасово окупованої території) в Миколаївській області. Там за «одиничку» просять 23 275 доларів (на 1,2% дешевше, ніж торік). На другому місці - Херсонська область. Тут однокімнатна коштує 23 627 доларів (+5%). Нижче 30 000 доларів за квартиру ціни ще у низці областей. Зокрема: у Запорізькій — 23 716 доларів (+2,8%); Кіровоградській — 24 124 долари (+9,5%); Сумській — 26 292 долари (+26,4%).

Порівняно дешеві квартири можна знайти і в містах з дорогою нерухомістю. Наприклад, невелика однокімнатна смарт-квартира в триповерховому будинку в приватному секторі Києва може коштувати близько 18 тис. доларів. Щоправда, за такі кошти площа житла складатиме всього близько 14 квадратів, а в квартирі не буде централізованого опалення, водопостачання (замість цього — свердловина та індивідуальне опалення).

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