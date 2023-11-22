За скільки років можуть назбирати на квартиру чоловіки й жінки в ІТ (інфографіка) — Finance.ua

За скільки років можуть назбирати на квартиру чоловіки й жінки в ІТ (інфографіка) Вчора 11:01 — Особисті фінанси

За скільки років можуть назбирати на квартиру чоловіки й жінки в ІТ (інфографіка)

Аналітики DOU випустили статистику зарплат айтівців різних спеціальностей та гендеру, ЛУН Статистика проаналізували дані в контексті вартості житла, та порахували: скільки річних зарплат потрібно, аби заробити на квартиру в різних регіонах України.

В середньому жінкам в ІТ прийдеться заробляти на квартиру вдвічі довше ніж чоловікам.

Інфографіка: ЛУН

Наприклад, Software Engineer чоловіку в Києві та Львові потрібно працювати на однушку на вторинці однакову кількість часу. Проте жінкам на цілий рік довше, а київським жінкам — ще й на три місячних зарплати більше ніж львівським.

Якщо відкладати чверть заробітної плати, то відкласти на однокімнатну квартиру розробниця в Києві зможе за 9.2 років, коли розробник за 4.8. Для трикімнатної квартири це вже буде 20.4 та 11.2 років, тобто жінкам-розробницям прийдеться відкладати на 9 років довше.

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Для жінок у продажах на трикімнатну квартиру, відкладаючи по 25% зарплати, доведеться витратити 40 років, що на 20 років довше, ніж чоловікам.

Трохи більше часу потрібно аби заробити на однокімнатну квартиру чоловікам менеджерам в ІТ — 1,3 роки повних місячних зарплат. Жінкам знову майже вдвічі більше — 2.3 роки в Києві та 2.2 у Львові.

Менша різниця в зарплаті між чоловіками та жінками тільки QA / AQA Engineer. Два роки 100% зарплати потрібно відкладати на однушку в Києві чоловіку, та 2.7 жінці. У Львові трохи довше — 2.3 роки чоловіку та 3 жінці.

Найдовше серед ІТ-спеціалістів для придбання нерухомості в Києві доведеться працювати працівникам саппорту — 4.5 роки для однокімнатної та 7.1 та 10.2 роки для двушки і трьошки відповідно. Це більше ніж в 3 рази довше ніж розробникам.

Інфографіка: ЛУН

Схожа ситуація і в інших регіонах. В Івано-Франківську розробник купить квартиру майже так само швидко як С-левел у Києві, а девопс навіть швидше — за 11 і 9 місячних зарплат відповідно. На 3-кімнатну у Франківську у розробників, АІ-шників, менеджерів та девопсів піде менше двох річних зарплат. Але жінкам у бідь-якому регіоні заробляти на квартиру довше.

Інфографіка: ЛУН

За даними Djinni, в IT стали частіше наймати жінок-аналітиків і продакт менеджерок, але здебільшого на junior рівні. Серед усіх наймів частка жінок все ще не дотягує до 30%, хоча виросла з 25% в першому кварталі 2021 до 28% у третьому кварталі 2023.

Що стосується загального трудового ринку, В Україні, згідно з даними Держстату, у 2021 році жінки заробляють в середньому на 18,6% менше, ніж чоловіки. Цей показник суттєво скоротився за останні 7 років — ще у 2015 році він складав 26%. Проте, як бачимо, в реальності зовсім інші цифри, принаймні в ІТ індустрії, що вважається найбільш перспективною по зарплатному фонду.

В той час в Ісландії, яка протягом останніх 14 років посідає перше місце серед усіх країн світу щодо гендерної рівності, проводять страйки. За даними The Guardian, десятки тисяч мешканок Ісландії вийшли на вулиці, бо професії, які більш популярні серед жінок ніж чоловіків залишаються недооціненими зарплатним фондом.

Нагадаємо, за даними Work.ua, зарплатні очікування жінок до 20% менші, ніж у чоловіків.

Як повідомляв Опендатабот, від початку року жінки в Україні відкрили 154 тисячі нових ФОПів та очолили понад 10 тисяч нових компаній. Найбільше нових підприємиць зареєстровано на Хмельниччині, а директорками нових справ найчастіше стають жінки на Чернігівщині.

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