Ціни на газ для населення в різних постачальників — Finance.ua

Ціни на газ для населення в різних постачальників
У грудні 2023 року річні тарифи на газ для населення пропонують 12 постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.
- «Еру Людям» — 7,70 гривень
- «Енерджі трейд груп» — 7,799
- «Нафтогаз України» — 7,96
- «Тернопільгаз збут» — 7,96
- «Прикарпат енерго трейд» — 7,98
- «Полтавагаз збут» — 7,99
- «Галнафтогаз» — 7,99
- «Львівенергозбут» — 8,20
- «Київські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46
- «Дніпровські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46
- «Асканія Енерджі» — 9,95
- «СвітлоГаз» — 9,99.
В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.
Водночас ціни для промислових підприємств в Україні зростають четвертий місяць поспіль. У жовтні вартість становила 15 196 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 2,3% більше, ніж на місяць раніше. Проте за останній рік ціна опустилася у 2,5 рази.
Довідка Finance.ua:
- Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), зобов’яже побутових споживачів обслуговувати внутрішньобудинкові газові мережі в багатоквартирних будинках власним коштом. Це і стане третьою платіжкою за газ, адже зараз ми окремо отримуємо платіжки за пальне та його доставку.
Третій платіж за газ: що зміниться
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