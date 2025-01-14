Ціна перевезення нафти танкерами різко зросла на тлі санкцій проти росії — Finance.ua

Ціна перевезення нафти танкерами різко зросла на тлі санкцій проти росії Сьогодні 16:34 — Енергетика

Ставки на фрахт нафтових танкерів різко підскочили після того, як США ввели санкції проти російської торгівлі нафтою, що може скоротити доступну кількість танкерів і змусити трейдерів шукати альтернативні джерела нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У п’ятницю США ввели санкції проти приблизно 160 російських нафтових танкерів. Це охоплює близько 10% флоту, що перевозить нафту, і вже викликало зростання базових ставок на танкери на 39%, що стало найбільшим стрибком з серпня.

Акції найбільших судновласників також різко підвищилися.

Це лише один із прикладів того, як санкції — найагресивніші з боку західної держави з початку війни в Україні — загрожують зламати російський ланцюг постачання нафти.

Більшість танкерів, які вже потрапили під американські санкції в попередніх раундах, не завантажували вантажі після введення обмежень. Масштаб нових заходів спричинив зростання ф’ючерсів на нафту марки Brent більш ніж на $4 за барель.

Ще до санкцій у п’ятницю індійські та китайські нафтопереробники активно шукали постачання нафти з Близького Сходу через побоювання щодо втрати постачань із росії та Ірану.

У понеділок високопосадовець в Індії заявив, що країна має намір відмовитися від використання танкерів, які потрапили під санкції США, що може додатково обмежити доступ до флоту.

Масове внесення танкерів до чорного списку доповнило попередні заходи, спрямовані проти суден, які транспортують іранську нафту, створюючи додатковий тиск на доступність суден і фактично скорочуючи пропозицію танкерного флоту.

Економічна Правда За матеріалами:

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