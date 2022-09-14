Чисті міжнародні резерви НБУ у серпні зросли на 26,4% — до $15,9 млрд — Finance.ua

Чисті міжнародні резерви НБУ у серпні зросли на 26,4% — до $15,9 млрд Вчора 15:48 — Казна та Політика

Чисті міжнародні резерви НБУ у серпні зросли на 26,4% — до $15,9 млрд

Чисті міжнародні резерви Національного банку у серпні зросли на 26,4% до 15,9 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Про це свідчать дані НБУ.

З початку року чисті резерви скоротилися на 23,4% із 20,767 млрд доларів.

Офіційні резервні активи НБУ в серпні зросли на 13,6% до 25,440 млрд доларів, а з початку року скоротилися на 17,8% з 30,941 млрд доларів.

При цьому валові резервні зобов’язання в серпні скоротилися на 2,8% до 9,540 млрд доларів, а з початку року — на 6,2% з 10,174 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році чисті міжнародні резерви НБУ зросли на 14,6% з 18,144 млрд доларів до 20,765 млрд доларів.

2020 року чисті резерви збільшилися на 14,5% з 15,785 млрд доларів.

У 2019 році чисті резерви зросли на 63,8% з 9,644 млрд доларів.

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