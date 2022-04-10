Чи зобов‘язаний орендар сплачувати орендну плату під час війни — Finance.ua

Чи зобов‘язаний орендар сплачувати орендну плату під час війни

Вчора 16:02 — Особисті фінанси

Даючи відповідь на запитання, чи можна не платити за оренду житла під час воєнного стану, по-перше, необхідно наголосити на тому що війна — це форс-мажор. Офіційним засвідченням цього є опублікований 28 лютого 2022 року лист Торгово-промислової палати України за № 2024/02.0-7.1.

У документі надано роз’яснення щодо можливості учасників правовідносин не бути притягнутими до відповідальності за порушення закріплених договором домовленостей, якщо їх виконання було не можливим через війну росії проти України.

Дія листа ТПП поширюється також і на договори оренди квартири, будинку, офісу тощо. Тобто даний документ можливо застосовувати у випадку з орендою житла, але це не означає, що абсолютно всі можуть не сплачувати орендну плату за користування квартирою в період воєнного стану.

Як зазначають юристи, слід пам’ятати про правило, передбачене Цивільним кодексом України, а саме — ст. 617. Там чітко сказано, що наявність форс-мажорної обставини, яка стала причиною недотримання умов договору, звільняє орендаря від відповідальності, тобто накладення штрафних санкцій, відшкодуванням збитків тощо, але не від виконання самого зобов‘язання. Тобто умова договору щодо сплати орендної плати має бути виконана, хоч і з порушенням строків.

Важливо — читайте договір

Однак, це аналіз лише однієї статті цивільного законодавства. Для більш повної картини першим кроком, як і при виникненні будь-якого іншого непорозуміння чи спору між сторонами, має бути достеменне дослідження договору.

Уважно прочитайте його, особливо зверніть увагу на розділи, що стосуються форс-мажорних обставин, порядку дій при їх виникненні тощо. Адже текст договору може визначати, що при форс-мажорі сторона звільняється не тільки від штрафу чи пені, але й від орендної плати в цілому.

Пам’ятаємо, що положення договору завжди мають перевагу над чинним законодавством, тому до аналізу тексту правочину треба ставитися серйозно.

Окрім того, у нагоді стає ще одна норма ЦКУ— частина 6, ст. 762. Згідно із нею, орендар має право не здійснювати плату за оренду протягом періоду, коли орендоване приміщення не могло використовуватися в силу обставин, на які він не впливає. Тобто, орендар самостійно повинен довести, що він не міг користуватися майном, стосовно якого був укладений договір.

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