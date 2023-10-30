Чи впливають заяви Маска на роботу Starlink в Україні, — відповідь Федорова — Finance.ua
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Чи впливають заяви Маска на роботу Starlink в Україні, — відповідь Федорова

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Передані Україні американською компанією SpaceX Ілона Маска системи супутникового інтернету Starlink продовжують свою роботу у звичайному режимі, незважаючи на неоднозначні та скандальні висловлювання підприємця.
Про це розповів віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Чиновник назвав Starlink «критичною інфраструктурою для війни» та «базовим компонентом для технологічної війни».
«Це зв’язок, це можливість нашим військовим координуватися, передавати інформацію, використовувати системи ситуаційної обізнаності, тобто швидко розуміти, що відбувається на полі бою і приймати рішення», — пояснив він.
Глава Мінцифри воліє «розділяти» американського бізнесмена на того, хто видає багато Starlink, швидку логістику та найкращі прайси, та «іншого Маска в X.com, який робить різні заяви, які ми не підтримуємо, як і всі в Україні, і для нас взагалі дико чути про те, що він говорить».
«Тому я тут буду говорити про першого Маска, який допомагає зі Старлінками. Сьогодні Starlink працюють, з ними немає проблем. Ми працюємо з компанією SpaceX і їхнім продуктом Starlink. Тобто все рухається нормально», — розповів Федоров.
За словами міністра, українська сторона також перед майбутніми холодами і новими можливими викликами отримуватиме нові партії Starlink. Вони закуповуються польськими колегами, але «все таки знаходячись в цій комунікації з компанією SpaceX».
«Тому все працює, для нас це важливо і сподіваюся, що все буде працювати», — сказав чиновник.
Пояснюючи, чи впливає «Маск-політолог» на роботу компанії «Маска-підприємця», Федоров наголосив, що США вміють будувати інститути, які «впливають на те, як розвивається бізнес, і є певна стійкість процесів».
За матеріалами:
РБК-Україна
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