Чи впливають відключення світла на сплату податків та декларації ФОП — Finance.ua

Чи впливають відключення світла на сплату податків та декларації ФОП Сьогодні 15:43 — Особисті фінанси

Чи впливають відключення світла на сплату податків та декларації ФОП

Багато українських фізосіб-підприємців (ФОП) звітуються про доходи в онлайні. Враховуючи постійні відключення світла в Україні через російські обстріли, представники влади кілька разів натякали, що штрафів за невчасно сплачені податки чи подані декларації для підприємців не буде.

Експерти сервісу для сплати податків «Таксер» прокоментували ситуацію, пише Ain.ua.

Що говорить влада

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев писав , що платників податків не штрафуватимуть за несвоєчасне подання звітності через відсутність світла.

«Таке відключення електроенергії для платника податків та органу контролю є непередбачуваною обставиною та має ознаки непереборної сили. Тому, за таких умов платники податків, користуючись підпунктом 112.8.9 пункту 112 статті 112 Податкового кодексу України, звільняються від фінансової відповідальності», — пояснив він.

Гетманцев посилається на статтю Податкового кодексу, яка якраз і описує звільнення платника податків від відповідальності через обставини непереборної сили (і логічно припустити, що багатогодинні відключення світла такими є).

Також ще влітку Головне управління ДПС в Одеській області опублікувало пояснення про те, що через форс-мажор платників можуть звільняти від штрафів за невчасно сплачені або задекларовані податки.

Але тут також є нюанси.

Що це означає

Як пояснює головний юрист «Таксер» Юрій Крюков, у світлі таких заяв від державних органів все ж не зовсім зрозуміло, як підприємцю доводити, що не було світла, та, відповідно, можливості подати декларацію або сплатити податок саме в той час. Особливо, якщо враховувати, що період для сплати податків або декларування — це зазвичай кілька місяців.

З іншого ж боку, досі діє норма Податкового кодексу, яка скасовує штрафні санкції за порушення податкового законодавства:

«Хочемо нагадати (та, можливо, когось заспокоїти), що досі у Податковому кодексі (Прикінцеві положення підр. 10 п. 52-1 ) є норма: за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, штрафні санкції не застосовуються (є винятки, але більшість ФОП на спрощеній системі під них не підпадають)», — говорить Крюков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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