Чи впливає місце навчання дитини на виплати ВПО — Finance.ua

Чи впливає місце навчання дитини на виплати ВПО Вчора 08:47 — Особисті фінанси

Чи впливає місце навчання дитини на виплати ВПО

До юристів неоноразово звертаються внутрішньо переміщені особи із запитанням, як місце навчання дитини впливає на можливість отримувати виплату допомоги на проживання ВПО. Роз’яснення щодо цього питання надав Юридичний порадник ВПО.

Перше, що слід запам’ятати — місце та форма навчання дитини НЕ беруться до уваги взагалі, тобто не впливають на право призначення виплат, якщо йдеться про:

призначення допомоги на проживання ВПЕРШЕ;

продовження виплат на наступний шестимісячний період і батьки працюють, займаються підприємницькою діяльністю, зареєстровані в Центрі зайнятості або іншим чином мають статус «офіційно зайнятих».



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Як бути, якщо сім’я хоче отримати продовження виплат, але батьки не працюють?

Відповідно до підп.1, підп.3 п.13−2 Порядку надання допомоги на проживання ВПО, один із батьків може бути незайнятим, якщо:

Доглядає за дитиною:

— до досягнення нею трирічного віку,

— або протягом часу, визначеного в медичному висновку ЛКК, але не більш як до досягнення нею 6-річного віку;

— або за дитиною з інвалідністю віком до 18 р.

Виховує дитину віком до 18 р., або в сім’ї виховується троє і більше дітей віком до 18 р. всі діти проживають в сім’ї і не виховуються в інтернатних закладах та:

— фактичним місцем проживання (перебування) такої сім’ї є території бойових дій, внесених до Переліку https://cutt.ly/NwCQnXMo

— сім'я проживає на відносно безпечній території, але у закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти, що розташовані на території територіальної громади, на якій проживає така сім’я, відсутні місця або навчання проводиться онлайн, дистанційно (повністю або частково).

Місцезнаходження закладу освіти, у якому дитина навчається в режимі онлайн, дистанційно (повністю або частково) значення не має. Тобто діти можуть продовжувати навчатися у школах «за пропискою». Ця новела запроваджена Постановою Кабміну від 30.08.2024 р. № 989. Водночас положення про необхідність змінити місце навчання з 1 вересня за місцем фактичного проживання скасоване. Таким чином, законодавець чітко визначає перелік випадків, коли місце та форма навчання дитини не мають значення, а також перелік випадків, коли одному із працездатних членів сімʼї може бути надана «пільга» = можливість отримувати допомогу ВПО, незважаючи на незайнятість.

Право на продовження виплат залежить ще від низки критеріїв, про які ми неодноразово розповідали: переміщення (повторне переміщення) мало відбутися з 1 січня 2022 р., та/або житлове приміщення знищене / пошкоджене до ступеня непридатного для проживання внаслідок збройної агресії рф, сімʼя має відповідати «майновим критеріям» (не придбавати авто, житло, валюту тощо), дохід у розрахунку на 1 члена сімʼї має бути не більший, ніж 9444 грн на місяць тощо.

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