Чи скоротять комендантську годину в Києві на Великдень — відповідь КМВА Сьогодні 14:33

Чи скоротять комендантську годину в Києві на Великдень — відповідь КМВА

Режим комендантської години в Києві на Великдень не змінюватиметься. Також буде посилено патрулювання та збільшено кількість правоохоронців у місцях масового скупчення людей.

У Києві на Великдень не будуть переглядати режим комендантської години, обмеження діятимуть, як зазвичай — з опівночі й до 5 ранку. Про це повідомили журналісту УНН у Київській міській військовій адміністрації.

Режим комендантської години у зв’язку з Великодніми, а також іншими святковими, пам’ятними днями не переглядається. Додатково повідомляємо, що в попередні роки на Великдень, Різдво Христове, а також інші святкові дні, що супроводжуються церковною службою в нічний період, дія комендантської години не припинялася. Відтак, обмеження, які стосуються комендантської години, діятимуть.

Також в КМВА зазначили, що протягом часу заходів, присвячених Великодню, запроваджується додаткове патрулювання, збільшується кількість особового складу працівників Національної поліції, інших служб в місцях масового скупчення людей — у зв’язку з фактичним проведенням масових заходів.

У цьому році одне з найбільших церковних свят в Україні Великдень відзначається 20 квітня.

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