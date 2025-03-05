Чи можуть чоловіку, який проігнорував повістку, заблокувати право на майно — Finance.ua

Чи можуть чоловіку, який проігнорував повістку, заблокувати право на майно Сьогодні 19:13 — Особисті фінанси

Чи можуть чоловіку, який проігнорував повістку, заблокувати право на майно

Експерти розповіли, чи є ажіотаж із переоформленням нерухомості і чого очікувати далі.

У соціальних мережах активно обговорюють можливість масового переоформлення нерухомого майна чоловіками через мобілізацію.

Мовляв, таку норму було прописано у законопроєкті про мобілізацію. Тож якщо чоловік не прийде до ТЦК за повісткою, йому буде заборонено здійснювати будь-які операції з майном.

Відповідно, прогнозується, що чоловіки будуть масово переоформлювати нерухомість на своїх дружин, сестер та матерів, аби мати змогу ним хоч якось розпоряджатися.

Рієлтори кажуть, що дійсно отримують запити від чоловіків, які цікавляться можливістю перевести право власності на нерухомість на своїх дружин, матерів або сестер, бо хвилюються через обмеження у випадку ухиляння від мобілізації.

За такими консультаціями звертаються переважно чоловіки, які перебувають за межами України. Перед Новим роком було по 2−3 дзвінки на день щодо таких консультацій. Тоді, до речі, досить активно обговорювався законопроєкт про мобілізацію.

«За такими консультаціями до нас зверталися клієнти, але після проведених роз’яснень ніяких подальших дій не відбувалося, адже закон про мобілізацію так і не ухвалили. Чоловіки переймались, що їх офіційно можуть визнати ухилянтами, і тоді до них буде застосовано обмеження у користуванні банківськими рахунками та правом розпоряджатися нерухомим майном. Ми пояснюємо чоловікам, що подібні обмеження можливі лише за рішенням суду. У ТЦК та СП або у інших недержавних установ немає жодних підстав для того, щоб накладати арешт або обмежувати людину розпоряджатися майном. Це можливо зробити виключно за рішенням суду», — розповідає сайту ТСН.ua Сергій Курганов, рієлтор-практик, гендиректор рієлторського об’єднання.

Експерт додає, що часто до них звертаються військовослужбовці, які перебувають у відпустці або проходять реабілітацію після поранень.

«Військові переоформлюють майно на дружин, дітей або проводять розподіл майна подружжя. Такі випадки дійсно є і їх достатньо багато. Бо люди, які знаходяться на фронті, хочуть перестрахуватися. Війна — це великий ризик, тому і переоформлюють майно на своїх рідних людей», — пояснює Сергій Курганов.

Що кажуть у парламенті

Тож поки до нотаріусів не шикуються черги з ухилянтів, які бажають, якось «порятувати» свої квартири, будинки чи іншу нерухомість, переоформивши її на близьких родичів.

«Коли обговорювався законопроєкт про мобілізацію, то люди активно цікавилися, в який спосіб на них можуть накласти обтяження чи обмеження на належне їм майно. Ця тема багатьох цікавила. Але я б не сказав, що чоловіки панічно вже щось заповідали чи переоформлювали. Усі чекали, чи буде внесений законопроєкт на розгляд парламенту, але цього не сталося», — розповідає сайту ТСН.ua Ігор Фріс, народний депутат України, голова підкомітету з питань діяльності органів юстиції, органів виконання покарань та пробації комітету ВРУ з питань правової політики.

Він додає, що в кулуарах парламенту депутати також обговорювали цю тему, адже законопроєкт відверто порушував конституційні права громадян.

«Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини озвучив думку, що не можуть бути обмеженими будь-які права громадян, які гарантовані їм Конституцією, зокрема щодо розпоряджання належного їм нерухомого майна, транспортних засобів та іншого. І в глобальному плані це питання було знято, а законопроєкт відправили на доопрацювання», — пояснює Ігор Фріс.

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