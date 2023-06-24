Чи можна відкрити кілька депозитів в одному банку — Finance.ua

Чи можна відкрити кілька депозитів в одному банку Сьогодні 11:00 — Кредит&Депозит

Чи можна відкрити кілька депозитів в одному банку

Депозит — це сучасний фінансовий інструмент для зберігання коштів у банку під відсоток, який підлягає поверненню у визначений строк. Обмежень щодо відкриття кількох вкладів в одному банку немає.

Про це пише ФінКульт.

«Депозит — це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу, включаючи нараховані відсотки на такі кошти. Такий депозит можна відкривати у гривні або іноземній валюті, розміщувати безстроково або на визначений строк. Вкладник може розмістити строковий депозит з автоматичною пролонгацією його на новий термін. Обмежень щодо відкриття декількох вкладів в одному банку немає, але найкраще вкладнику уточнити інформацію в банку, клієнтом якого він є», — сказано в повідомленні.

Якщо банк визнано неплатоспроможним

У зв’язку з початком повномасштабної війни діє Закон, згідно з яким протягом дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення, гарантується повернення 100% суми банківських вкладів для фізичних осіб та ФОП разом із нарахованими відсотками.

Після завершення тримісячного періоду з дня скасування чи припинення дії воєнного стану, максимальна сума відшкодування коштів вкладникам за всіма вкладами в одному банку складатиме 600 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів у банку.

Під час розрахунку гарантованої суми відшкодування в неплатоспроможному банку, до виплати вкладнику Фонд гарантування враховує усі кошти, розміщені вкладником на депозитних, поточних та карткових рахунках, в тому числі рахунках, які відкрито для отримання соціальних виплат, пенсій, стипендій в одному банку.

«Варто пам’ятати, що одним із правил збереження коштів є диверсифікація, тож радимо їх тримати у різних валютах, одна з яких має бути національною», — зазначили у ФінКульті.

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