Чи може банк заблокувати картку та вимагати пояснення походження грошей — Finance.ua
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Чи може банк заблокувати картку та вимагати пояснення походження грошей

Особисті фінанси
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Чи може банк заблокувати картку та вимагати пояснення походження грошей
Чи може банк заблокувати картку та вимагати пояснення походження грошей
Вимога уточнити у кожного клієнта обсяг фінансових операцій, які той планує проводити у банку протягом місяця (із зазначенням чіткої межі максимальної суми операцій) міститься у Постанові НБУ № 110 від 05.09.2023 року. Цією постановою вносяться зміни до «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (далі - Постанова про фінмоніторинг).
Банки таким чином ведуть боротьбу з тіньовим ринком, незаконним підприємництвом та уникненням оподаткування.
Вимога уточнити максимальний місячний оборот за рахунками клієнта була направлена до банків у вересні 2023 року.
Наприкінці грудня 2023 року було внесено ще зміни до Положення про фінмоніторинг, що стосуються т.зв. «політично значущих осіб» (PEP), і за підсумками всіх змін Національний банк захотів побачити актуальну інформацію.
Чи може банк заблокувати картку та вимагати пояснити походження грошей?
Дуже часто так і відбувається.
Річ у тім, що в Додатку 14 до Положення про фінмоніторинг, яке так і називається «Порядок заморожування та розморожування активів», йдеться про те, що «банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, поширенням зброї масового ураження та її фінансуванням (далі - активи терористів)».
Зрозуміло, що вас ніхто не оголошуватиме терористом. Просто в банку чудово розуміють, що якщо просто вимагати у клієнта список документів, що підтверджують, то чекати його доведеться набагато довше, якщо клієнт продовжить вільно користуватися своїми коштами.
У разі блокування коштів на рахунках клієнт буде просто змушений поквапитися з наданням необхідних документів.
Варто зазначити, що під час блокування («заморожування». — авт.) клієнтських коштів на рахунках банк продовжує користуватися ними абсолютно безкоштовно, що створює для банку спокусу застосувати цю норму без крайньої необхідності. У випадку, якщо це станеться, клієнт може звернутися за захистом своїх прав до суду та подати до банку позов про втрачену вигоду.
Читайте більше деталей у статті:

Банки особливо зацікавилися обігом грошей своїх клієнтів

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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