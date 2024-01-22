Чи може банк заблокувати картку та вимагати пояснення походження грошей — Finance.ua

Чи може банк заблокувати картку та вимагати пояснення походження грошей Сьогодні 08:06 — Особисті фінанси

Чи може банк заблокувати картку та вимагати пояснення походження грошей

Вимога уточнити у кожного клієнта обсяг фінансових операцій, які той планує проводити у банку протягом місяця (із зазначенням чіткої межі максимальної суми операцій) міститься у Постанові НБУ № 110 від 05.09.2023 року. Цією постановою вносяться зміни до «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (далі - Постанова про фінмоніторинг).

Банки таким чином ведуть боротьбу з тіньовим ринком, незаконним підприємництвом та уникненням оподаткування.

Вимога уточнити максимальний місячний оборот за рахунками клієнта була направлена до банків у вересні 2023 року.

Наприкінці грудня 2023 року було внесено ще зміни до Положення про фінмоніторинг, що стосуються т.зв. «політично значущих осіб» (PEP), і за підсумками всіх змін Національний банк захотів побачити актуальну інформацію.

Чи може банк заблокувати картку та вимагати пояснити походження грошей?

Дуже часто так і відбувається.

Річ у тім, що в Додатку 14 до Положення про фінмоніторинг, яке так і називається «Порядок заморожування та розморожування активів», йдеться про те, що «банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, поширенням зброї масового ураження та її фінансуванням (далі - активи терористів)».

Зрозуміло, що вас ніхто не оголошуватиме терористом. Просто в банку чудово розуміють, що якщо просто вимагати у клієнта список документів, що підтверджують, то чекати його доведеться набагато довше, якщо клієнт продовжить вільно користуватися своїми коштами.

У разі блокування коштів на рахунках клієнт буде просто змушений поквапитися з наданням необхідних документів.

Варто зазначити, що під час блокування («заморожування». — авт.) клієнтських коштів на рахунках банк продовжує користуватися ними абсолютно безкоштовно, що створює для банку спокусу застосувати цю норму без крайньої необхідності. У випадку, якщо це станеться, клієнт може звернутися за захистом своїх прав до суду та подати до банку позов про втрачену вигоду.

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