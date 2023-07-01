Чи буде зерно під час війни: експерти розповіли, що чекає на українців (інфографіка) — Finance.ua

Чи буде зерно під час війни: експерти розповіли, що чекає на українців (інфографіка) Сьогодні 21:04 — Казна та Політика

Чи буде зерно під час війни: експерти розповіли, що чекає на українців (інфографіка)

Україна цьогоріч може зібрати 42,5 млн тонн зернових та 18,9 млн тонн олійних культур. Озимі культури досить вдало перезимували і по ним очікуються більш високі показники врожайності, ніж прогнозувалось раніше.

Як повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), в порівнянні з 2022 роком спостерігається скорочення посівних площ зернових культур та збільшення посівних площ олійних.

Згідно з оцінками УКАБ, в 2023 році посівні площі зернових культур становлять 10,1 млн га (пшениця — 4,4 млн га, кукурудза — 3,8 млн га та ячмінь — 1,4 млн га). В результаті очікується отримання 42,5 млн тонн зернових (пшениця — 16,3 млн тонн, кукурудза — 21,1 млн тонн та ячмінь — 4,2 млн тонн).

Щодо олійних культур, то їхні посівні площі оцінюються експертами на рівні 8,9 млн га (соняшник — 5,7 млн га, соя — 2,0 млн га та ріпак — 1,2 млн га). Це дозволить отримати валовий збір на рівні 18,9 млн тонн (соняшник — 12,2 млн тонн, соя — 3,8 млн тонн та ріпак — 2,9 млн тонн).

«За попередніми оцінками такий врожай дозволить повністю задовольнити внутрішній попит та отримати експортний потенціал на рівні 43 млн тонн зернових та олійних культур», — зазначили в асоціації.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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