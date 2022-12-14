Чверть сільського населення України припинила діяльність через війну — Finance.ua

Чверть сільського населення України припинила діяльність через війну Сьогодні 20:20 — Аграрний ринок

Кожне четверте сільське домогосподарство України скоротило або зупинило сільськогосподарське виробництво через війну.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) серед 5,2 тис. респондентів, що займаються дрібнотоварним виробництвом. "Сільське господарство України є важливим джерелом засобів до існування для близько 13 млн українців, які мешкають у сільській місцевості.

У той час як близько двох третин агропродукції виробляється підприємствами, сільські домогосподарства виробляють близько 32% продовольства, — зазначив голова офісу ФАО в Україні П’єр Вотьє. — Цей звіт вказує на те, що 25% українського сільського населення, що займається сільським господарством, припинило свою діяльність або зменшило обсяги виробництва через війну. Ситуація є набагато гіршою у найбільш залежних від сільського господарства регіонах України, де потерпають понад 40% сільських родин (у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях. — Ред.)".

Також дослідження показало, що збільшення витрат на сільськогосподарське виробництво у зв’язку з війною як у рослинництві (72% домогосподарств), так і у тваринництві (64% домогосподарств) було досить відчутним по всій країні."Більш ніж половина сільських домогосподарств по всій країні повідомили про зменшення доходів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У прифронтових областях ця тенденція була більш виразною: у Сумській — 67%, Миколаївській — 65%, Донецькій — 63% та Запорізькій — 63%", — порахували експерти.Що стосується витрат на харчування, то більш ніж половина опитаних сільських домогосподарств повідомили, що в період з червня по вересень 2022 року витратили на харчування понад 50% своїх загальних витрат. У прифронтових областях майже кожен п’ятий респондент (18%) заявив, що витратив на харчування понад 75% загальних витрат домогосподарства.

Серед основних труднощів, які очікуються найближчими місяцями у сфері сільськогосподарського виробництва як для рослинництва, так і для тваринництва, є низькі прибутки від продажу продукції, обмежений доступ до добрив або пестицидів, палива або електроенергії для живлення обладнання, а також кормів для тварин.

Сільські домогосподарства також назвали доступ до насіння, добрив та кормів для тварин однією зі своїх найбільших потреб. Найбільше потребують кормів для тварин у Чернівецькій, Донецькій, Сумській, Вінницькій, Закарпатській та Запорізькій областях.

«Оскільки війна триває, поточна ситуація, ймовірно, буде погіршуватись і надалі. На тлі зимового сезону та потенційного подальшого внутрішнього переміщення населення до сільської місцевості спроможність сільського населення до виживання буде дедалі більше ускладнюватися», — прогнозують експерти.

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