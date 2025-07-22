Chrome дозволить перемикатися між акаунтами на iOS — Finance.ua
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Chrome дозволить перемикатися між акаунтами на iOS

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Компанія Google впроваджує можливість легкого перемикання між особистим і робочим профілями у своєму браузері Chrome на iOS, при цьому дані між ними зберігатимуться окремо. Нова опція є частиною корпоративного пакету програмного забезпечення Google і не дозволяє користувачам, які не є корпоративними користувачами, вільно перемикатися між двома обліковими записами Google у браузері.
Компанії, які впроваджують Chrome Enterprise, можуть дозволити співробітникам входити в керовані акаунти Google на iOS і вільно перемикатися між особистими та робочими акаунтами в Chrome. Як і на настільному комп’ютері, користувачі переключаються, натиснувши на іконку свого облікового запису, а потім вибравши інший профіль для перегляду.
Дані браузера, включаючи вкладки, історію та паролі, зберігатимуться окремо в обох облікових записах, а ІТ-адміністратори зможуть отримувати доступ до звітів про безпеку та обмежувати перегляд певних сайтів, перебуваючи в робочому профілі.
Android не має прямого аналога цієї функції, але натомість підтримує робочі профілі на всьому пристрої, які охоплюють повний набір додатків Google, включно з Chrome. Це представлена інша версія програми Chrome, і тому, на відміну від iOS, користувачі Android не можуть переключитися на робочий профіль з самого Chrome. Користувачі Chrome не можуть вільно переключатися між некорпоративними акаунтами Google на жодній з мобільних операційних систем, незважаючи на те, що в десктопних версіях браузера така можливість є.
За матеріалами:
expert.ua
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