Чотири області отримали найбільше фінансування на відновлення наслідків війни — Finance.ua

Чотири області отримали найбільше фінансування на відновлення наслідків війни Вчора 15:15 — Казна та Політика

Понад 4 млрд грн наразі спрямували на швидке відновлення постраждалих від війни регіонів з державного бюджету. про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Найбільше коштів отримали Київщина, Сумщина, Харківщина та Чернігівщина.

За його словами, у зазначених областях відновлювальні роботи завершені майже на двох тисячах об’єктів.

Роботу з відновлення пошкодженої інфраструктури координує спеціальний урядовий штаб.

Як наголосив прем’єр-міністр, одним з ключових напрямів роботи наразі є відновлення пошкодженої росією комунальної та енергетичної інфраструктури, передусім на деокупованих територіях, у рамках підготовки до опалювального сезону.

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