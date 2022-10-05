Чотири області отримали найбільше фінансування на відновлення наслідків війни — Finance.ua
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Чотири області отримали найбільше фінансування на відновлення наслідків війни

Казна та Політика
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Понад 4 млрд грн наразі спрямували на швидке відновлення постраждалих від війни регіонів з державного бюджету. про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Найбільше коштів отримали Київщина, Сумщина, Харківщина та Чернігівщина.
За його словами, у зазначених областях відновлювальні роботи завершені майже на двох тисячах об’єктів.
Роботу з відновлення пошкодженої інфраструктури координує спеціальний урядовий штаб.
Як наголосив прем’єр-міністр, одним з ключових напрямів роботи наразі є відновлення пошкодженої росією комунальної та енергетичної інфраструктури, передусім на деокупованих територіях, у рамках підготовки до опалювального сезону.

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За матеріалами:
Finance.ua
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