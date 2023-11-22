Чорна пʼятниця на Finance.ua Страхування 🖤 — Finance.ua

Чорна пʼятниця на Finance.ua Страхування 🖤
Український сервіс онлайн — страхування Finance.ua, на честь шаленої Black Friday, дарує знижку 20% на Автоцивілку та Туристичне страхування, а також кешбек 10% від вартості Зеленої картки на банківську картку ✅
🔥Щоб отримати знижку використовуйте промокод Black20 та обов’язково поділіться з друзями.
Економте кошти та оформлюйте страхування наперед, вказавши при оформленні потрібну дату початку дії поліса.
❗Акція діє до 30.11 (включно)❗️
👉 Finance.ua Страхування 👈
Переключись нарешті на файну страховку!
Поділитися новиною