Чому пальне в Польщі дешевше, ніж в Україні - думка експерта — Finance.ua

Чому пальне в Польщі дешевше, ніж в Україні - думка експерта Сьогодні 19:45 — Енергетика

Директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн прокоментував причини стримування росту цін на автомобільне пальне в Польщі.

Свою думку експерт висловив у соціальній мережі Facebook.

Чому пальне в Польщі дешевше, ніж в Україні? Таке питання мені ставили протягом останніх 2 місяців неодноразово. Відповідь проста — популізм.

В червні державний монополіст «Орлен» на чолі з членом партії влади «Право й справедливість» заморозив ціни на своїх колонках. Залишилися вони непохитними, незважаючи на те, що в липні-вересні ціни на нафту та нафтопродукти у світі зросли на 25%. За ринкової ціни 8 злотих за літр бензин та дизпальне в Польщі коштують 6.

Через різницю цін польське пальне почали вигрібати сусідні країни, що призвело до перебоїв з наявністю пального на станціях «Орлену» по всій країні, навіть у Варшаві. Щоб не лякати громадськість, на заправних пістолетах наклеюють повідомлення про технічне обслуговування. А зараз деякі колонки взагалі згасли.

За моїми розрахунками, за цей період компанія з 60% «державних» акцій втратила близько 500 млн доларів. Ще стільки ж втратили «приватники», які теж були змушені притримуватися цін «Орлену». Автоматично це означає величезні втрати державного бюджету від несплати податків (ПДВ та податок на прибуток).

Не виключено, що згодом до польського нафтового гіганту надійдуть позови від приватних акціонерів, які чимало втратили від цієї передвиборчої стабільності. Кажуть, компанія вже отримала відповідні сигнали від західних інвестфондів. Це все дуже сумно, адже особисто для мене «Орлен» завжди був прикладом ефективного державно-приватного управління.

Здавалося, до чого тут ми? А до того, що ми теж маємо державних нафтогазових велетнів, які повністю знаходяться під впливом чиновників. Наразі головна задача полягає у тому, щоб там не крали, а паралельно підвищувати їх ефективність та сталий розвиток. Але на перспективу треба думати, як забезпечити незалежність цих структур від політичного впливу та фактичної гри на боці діючої влади. Державні компанії мають працювати на країну за будь-яких умов.

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