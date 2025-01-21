Chery показала новий седан Amulet з повним приводом (фото) — Finance.ua

Chery показала новий седан Amulet з повним приводом (фото) Сьогодні 03:26 — Фондовий ринок

Chery показала новий седан Amulet з повним приводом (фото)

Китайська компанія Chery готує до виходу новий седан Amulet (Fengyun) A9. Попередні замовлення на новинку стартують навесні поточного року, а офіційна прем’єра моделі запланована на травень-червень поточного року. Про це пише IT Home.

Вперше Chery Amulet A9 у вигляді концепту показали у листопаді 2023 року, а в квітні 2024 року на Пекінському автосалоні дебютував серійний зразок. Новинка є седаном з кузовом довжиною понад п’ять метрів і з колісною базою більше трьох метрів.

Автомобіль створений на плагін-гібридній платформі C-DM з 1,5-літровим бензиновим турбомотором Chery ACTECO TGDI п’ятого покоління потужністю 156 кінських сил, триступінчастою трансмісією DHT і системою повного приводу.

На вибір покупцям запропонують дев’ять відтінків кузова, включаючи зелений, білий, чорний і синій.

Ціни та детальні технічні характеристики нового гібридного седана Chery поки що засекречені.

Нагадаємо, в 2000-х седан Chery Amulet користувався попитом на українському ринку.

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