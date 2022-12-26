Chery показала новий кросовер, який може з’явитися в Україні (фото) — Finance.ua

Chery показала новий кросовер, який може з’явитися в Україні (фото) 26.12.2022, 01:09 — Фондовий ринок

Китайська компанія Chery показала перший тизер свого автомобіля. Зображення новинки вже поширили у мережі.

Як стало відомо MMR , кросовер із кодовим позначенням eQ7 стане новою моделлю в лінійці Ant. На китайському ринку новинка має з’явитися у другій половині 2023 року.

Поки що китайський виробник не поділився жодною інформацією про оснащення та технічні характеристики новинки. Передбачається, що eQ7 стане продовженням лінійки електромобілів зі збільшеним кузовом.

Так, габарити актуальної моделі Chery Big Ant становлять 4630×1910×1655 мм, а розмір колісної бази — 2830 мм. У гамі силових агрегатів присутні два електромотори на 250 і 280 Нм крутного моменту.

В Україні лінійка електрокарів Ant офіційно поки що не представлена, але кросовери марки Chery користуються попитом серед українців. Крім того, Chery стала лідером серед китайських брендів в поточному році з долею 41,7% серед «китайців».

Усього з початку 2022 року в Україні було продано 3,6 тис. нових автомобілів китайського виробництва, що становить понад 10% від загального авторинку.

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