Chery оновили популярний кросовер — Finance.ua

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Chery оновили популярний кросовер

Технології&Авто
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Chery оновили популярний кросовер
Chery оновили популярний кросовер, Фото: autohome.com.cn
Опубліковано перші фото нового Chery Tiggo 7 2023 року. Добре відомий в Україні китайський кросовер пройшов серйозне оновлення і надійде у продаж з осені.
Про це пише сайт Autohome.
Новий Chery Tiggo 7 впізнається, перш за все, за величезними решітками радіатора. Крім того, змінені світлодіодні фари та передній бампер. Привертають увагу колісні диски з поліпшеною аеродинамікою.
Салон Chery Tiggo 7 зазнав більш радикальних змін та оформлений у дусі нового кросовера Omoda 5. Замінено передню панель, кермо та дверні карти, а дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедіа стали більшими й об’єднані в один блок, як у Mercedes-Benz. Крім того, встановлені спортивні сидіння з інтегрованими підголівниками.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Китайський кросовер Chery Tiggo 7 збереже бензинові турбомотори об’ємом 1,5 л (147 к. с.) та 1,6 л (197 к. с.). Ці версії є передньопривідними.
Початківцем у лінійці стане повнопривідний гібрид Chery Tiggo 7 Kungpeng e+, що заряджається. Він оснащений 1,5-літровою турбочетвіркою і парою електромоторів загальною потужністю 326 к. с. Кросовер зможе розганятись до 100 км/год приблизно за 5 с і проїжджати приблизно 100 км в електричному режимі.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
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