Chery незабаром публічно представить 5 новинок: що про них відомо — Finance.ua
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Chery незабаром публічно представить 5 новинок: що про них відомо

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У рамках міжнародного Женевського автосалону (GIMS-2023), який пройде в Досі з 5 по 14 жовтня, компанія Chery представить п’ять своїх новинок, у тому числі дві з гібридною силовою установкою.
Як відомо, Женевський автосалон входить до п’ятірки найбільших світових автомобільних виставок. Він відомий як «флюгер міжнародних автомобільних тенденцій» і є важливим майданчиком для великих автокомпаній, щоб продемонструвати нові технології, новий дизайн і майбутні стратегії.
На стенді Chery там відбудеться презентація «глобальної архітектури Power 4.0». Ця платформа забезпечить новим продуктам концерну такі переваги як потужність, екологічність та технологічність.
Також компанія планує презентувати два нові гібридні автомобілі, які є кульмінацією 18-річного досвіду Chery у створенні автомобілів на альтернативних джерелах енергії. І той, і інший оснащений ефективною комбінацією силових агрегатів, триступінчастою гібридною трансмісією DHT з подвійним зчепленням та інтелектуальними функціями.
«Chery сприймає Женевський автосалон як арену для демонстрації можливостей концерну та підтвердження своєї прихильності до якісних та інноваційних автомобілів для найвибагливіших споживачів з усього світу», — зазначають у компанії.
За матеріалами:
mmr.ua
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