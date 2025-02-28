Chery анонсувала старт продажів оновленого Arrizo 8 Pro з потужними турбомоторами — Finance.ua
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Chery анонсувала старт продажів оновленого Arrizo 8 Pro з потужними турбомоторами

Технології&Авто
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Chery анонсувала старт продажів оновленого Arrizo 8 Pro з потужними турбомоторами
Chery анонсувала старт продажів оновленого Arrizo 8 Pro з потужними турбомоторами
Компанія Chery готується до запуску оновленої версії седана Arrizo 8 Pro, який надійде у попередній продаж 1 березня. Машина позиціюється як заміна Toyota Camry, при цьому в дизайні можна простежити схожість з Audi.
Новий автомобіль отримав перероблений дизайн і позиціюється як сімейний седан класу А+. В оснащення увійшла нова восьмикутна матрична решітка радіатора. Також змінена форма протитуманних фар.
У салоні Chery Arrizo 8 Pro встановлено 15,6-дюймовий центральний дисплей і цифрова приладова панель. В основі мультимедійної системи — чіп Qualcomm Snapdragon 8155, є підтримка голосового керування.
Chery анонсувала старт продажів оновленого Arrizo 8 Pro з потужними турбомоторами
Габарити автомобіля становлять 4780×1843×1469 мм, а колісна база — 2790 мм. На вибір будуть доступні два варіанти турбомоторів: 1,6 л потужністю 186 к.с. та 2,0 л з віддачею 245 к.с.
Офіційна ціна на оновлену модель поки не розкрита, але можна орієнтуватися на вартість поточної версії Arrizo 8, яка коштує від 13 700 до 20 500 доларів.
За матеріалами:
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